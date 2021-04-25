買酥脆炸雞塊　咬到一半見「粉紅肉色」！網崩潰喊噁：3分熟？

▲雞排內層沒有熟。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人愛吃美食，炸得酥酥脆脆的雞塊雖然很罪惡，但吃起來卻有大大的滿足感，一名網友日前到攤販買炸雞塊，打算帶回家好好享用，結果咬到一半時，竟然看到粉紅的肉色，讓他超傻眼，好心情全沒了，將照片拍下來PO上網，網友們看完後驚呼「也太噁了吧！」

男網友在臉書「爆怨2公社」發文，到攤販買了一份炸雞塊，打算好好的品嘗一番，吃著吃著發現口感不對，一看竟然直接看到粉嫩的肉色，原來是老闆沒有炸熟，內層的肉全都是生的，「當您想吃炸雞塊，買來吃時發現外表熟了，裡面還是肉色的，您們的反應會如何？」

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▲網友們直呼太誇張。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

對此，許多網友看到照片後直呼「太誇張」、「退冰沒完全嗎？還是他第一天開始賣」、「你不是叫雞排5分熟？」「太誇張！這樣還可以開店」、「你怎麼還能吃一半了」、「原來雞排也會裝熟」。有人表示，會遇到這樣的狀況，可能是因為沒有完全退冰，「冷凍下去炸沒退冰」。

不少網友都表示，遇到這樣的狀況，一定會回去找老闆，「用雞塊砸老闆的臉」、「我會氣噗噗地跑回去叫老闆吃給我看」、「跟老闆退錢」。還有人笑說，「炸雞刺身這肯定是先驅」、「原來現在雞排也有分熟度，三分、五分、九分」。還有網友分享經驗，「在碧潭風景區買排骨酥遇過，老闆按照重量退錢，連句歹勢都沒有說」。