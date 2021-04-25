騎車撞麻雀！打電話求救男友「無回應」淚提分　原因曝眾人傻眼

▲麻雀。（示意圖／特有生物研究保育中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

分手原因百百種，情侶相處之間難免會有摩擦，有時是個性問題，有時可能是價值觀不同，一名女網友日前騎車不小心撞到麻雀，麻雀倒在地上看起來快死了，她害怕的當場哭出來，打電話給男友但對方在忙工作沒有接到，認為男友不尊重生命，只在乎工作，因此提出分手，網友們看完後傻眼直呼「男朋友真倒楣！」

女網友在臉書「爆怨2公社」發文，騎機車意外撞到麻雀，看著倒在地上的麻雀很害怕，趕緊打電話給男友希望對方可以趕過來陪她，卻沒有收到回應，幸好後來麻雀醒來沒有死。一小時後男友回電，表示在工作所以沒接到電話，她卻感到很不悅，「你讓我足足乾等了一個小時，讓我活在恐懼中，我很害怕，我一直在哭」。

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▲原PO哭著提分，認為男友不尊重生命。（圖／翻攝自Facebook／記爆怨2公社）

她氣男友只在乎工作，不尊重小生命，「我問他一個小生命比較重要，還是工作比較重要，他說我在無理取鬧，尊重一個生命真的很多困難嗎？我在那隻麻雀身邊陪伴了一個小時，而男友什麼都沒做，繼續無所謂的做著工作」，她哭著提出分手，男友後來道歉兩人才和好，但她內心仍有疙瘩，不知道該不該分手。

對此，網友們都認為分手理由實在太瞎，「為什麼不幫麻雀CPR」、「我覺得分手比較好，不要耽誤你男友的青春」、「恭喜妳男友解脫了」、「價值觀不合，真的分一分」、「我只想知道，為什麼妳會有男朋友」。其中有人指出，這個帳號的貼文都是反串，想要吸引網友注意，「這帳號的發文全部都是反串，請別跟她認真」。