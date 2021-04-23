「終於下雨了！」各地網友嗨回報　下秒尷尬了：別走這麼快啊

▲北部雖然下雨，但是很快又停了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

終於聽見下雨的聲音！台灣近期面臨嚴重的缺水情況，不少地區的民眾都很希望能普降甘霖、解渴一下。稍早就有不少北部民眾發文表示，「終於下雨了」、「雨量有點驚人」；而中南部民眾則無奈表示，「高雄一直都好熱啊」、「台中缺水啊啊啊」，呈現兩樣情。

稍早有網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文直呼，「終於下雨了！」而各地網友也留言回報情況，「基隆每天都在下雨」、「中壢、平鎮清晨有下雨」、「台北下雨了」、「新竹差不多滴10滴而已」、「希望台中快下雨，一個禮拜停水2天，真的很不方便」。

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▲各地網友也留言回報當地狀況。（圖／翻攝自Facebook／我是南港人）

也有網友在「我是南港人」和「信義區三兩事」分別發文表示，「終於下雨了！太棒了，希望南部也一起」、「這個瞬間雨量有點驚人！希望別淹水」。不過，這場雨一陣一陣，就有不少人留言稱，「下不到10分鐘就停了，別走這麼快啊」、「只下幾分鐘的雨」、「停了，還出太陽」、「又沒了」。

此外，桃園市長鄭文燦早上也有發文表示，「終於聽見下雨的聲音」，桃園一下雨，他就立刻打電話給石門水庫集水區的同仁，而電話那頭便傳來下雨的聲音；不過他也呼籲，就算下雨也要繼續省水、不要浪費水，好好珍惜水資源。

▼信義區也下雨了。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事）