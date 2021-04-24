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花田中拍照「遭路人公審」！妹子慘被開噴　無奈打臉：園主有同意

▲▼ 。（圖／劉小姐授權使用）

▲劉小姐在花田中拍照，卻被路人偷拍公審。（圖／劉小姐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「明明遠遠拍照就可，妳直接占地為王，請問大家要跟妳一樣嗎？」有網友日前在《爆怨公社》發文，貼出一張照片，因為畫面中的女子站在花田裡，認為對方這樣很過份，便PO文公審。結果照片中的女子隔天秒現身，表示自己有經過園區主人的同意，也沒有破壞花田，甚至是小心翼翼地拍，被公審真的很傻眼。貼文一出，不少人也挺她，「這年頭流行惡人先告狀，還理直氣很壯，時代變了。」

有網友日前在爆怨公社貼文公審，開嗆在花田拍照的女路人「占地為王」，結果卻被打臉。劉小姐看到照片後，就傻眼PO文「在昨天發現我突然爆紅了，有人叫我出來負責面對，所以我來面對了～」說有人質疑她擅闖花海拍照「答案是～沒有。園區主人是我朋友的鄰居，也說歡迎大家入內拍照，只要小心愛護即可。」

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▲▼ 。（圖／劉小姐授權使用）

▲劉小姐有經過園主同意，才進入花田拍照。（圖／劉小姐授權使用）

劉小姐說自己拍照的時候，也有體諒花農的辛苦，當時有提醒攝影師不要碰到花，甚至很多角度都是借位的。所以當看到自己被公審，當然會想去反應，「偷拍我的照片未經同意，私自發往個大平台，朋友告知我後，我有私訊請她取下，被置之不理」，劉小姐說自己檢舉了被偷拍的照片，還被挾怨報復。

▲▼ 。（圖／劉小姐授權使用）

▲劉小姐有請對方刪文，卻被無視。（圖／劉小姐授權使用）

另外，因為一篇莫名其妙的公審文，許多人都在批評她的外型，無端受到酸民攻擊，讓劉小姐也很無奈，「其實家人看到這些留言，是很氣憤且難過的，如果自己的好友、愛人、小孩受到這樣的抨擊，想必是不舒服的。所以我出來面對」，更重要的是，她根本不需要為了外型跟任何人道歉。

看到貼文後，不少網友馬上力挺劉小姐，「高情商，讚爆」、「我覺得那些隨意跟風謾罵你的，應該都要跟你道歉」、「現在動不動就是拍照po上網讓人公審，然後酸民再一窩蜂地攻擊」、「人身攻擊到底是哪裡來的壞習慣」、「人身攻擊的言論真的很不應該」、「我覺得現在做什麼事再怎麼小心也會被放大N倍檢討！當事人還要出來解釋真的很無辜！」

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