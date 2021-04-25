黃偉哲夫婦參加元和宮文化活動　牽手甜蜜體驗煎麻油椪餅

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日與夫人劉育菁，一同攜手參加台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，現場並親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。

黃偉哲表示，台南俚諺「三粒椪餅，卡贏一隻麻油雞」、「草地胡蠅，也肖想要吃縣口ㄟ香餅」，以前是比喻癩蛤麻想吃天鵝肉，現在是指胡蠅也知道要養生了，相當切合這次「保生大帝聖誕」活動。

黃偉哲和夫人劉育菁現場也一起動手煎椪餅，將雞蛋打入熱鍋的麻油煎鍋中，椪餅內壁的赤崁糖和蛋拌合在一起，最後與餅皮整個結合成風味美食。

台南市政府表示，椪餅是陪伴每一代府城人的傳統美食之一。過去老一輩的人會以椪餅打入雞蛋，再以慢火煎給剛生產的媳婦或女兒坐月子進補吃，並用以麻油加薑煎得香噴噴、熱熱的吃，也就是著名的「月內餅」。現在則有不少人以椪餅當茶點或是將它壓碎著當零食吃。不僅老店仍在熱賣，還有很多文創商店也將椪餅納入行銷主力。

元和宮主委王炳元表示，「椪餅」(又稱香餅)是台南有名的傳統糕餅之一，本次「保生大帝聖誕」為確保活動品質，特別請連續獲得三屆「府城十大伴手禮」的赤崁糖，為元和宮特別製作了1000粒椪餅。

台南市北區元和宮推動地方文化，於4月25日、26日辦理「椪餅傳奇」，以府城古老最負盛名糕餅「椪餅」為素材。另有府城傳奇、環保親子闖關、社區探源導覽等，參加前2項活動均有送限量椪餅。



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