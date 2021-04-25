　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲夫婦參加元和宮文化活動　牽手甜蜜體驗煎麻油椪餅

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日與夫人劉育菁，一同攜手參加台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，現場並親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南俚諺「三粒椪餅，卡贏一隻麻油雞」、「草地胡蠅，也肖想要吃縣口ㄟ香餅」，以前是比喻癩蛤麻想吃天鵝肉，現在是指胡蠅也知道要養生了，相當切合這次「保生大帝聖誕」活動。

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲和夫人劉育菁現場也一起動手煎椪餅，將雞蛋打入熱鍋的麻油煎鍋中，椪餅內壁的赤崁糖和蛋拌合在一起，最後與餅皮整個結合成風味美食。

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，椪餅是陪伴每一代府城人的傳統美食之一。過去老一輩的人會以椪餅打入雞蛋，再以慢火煎給剛生產的媳婦或女兒坐月子進補吃，並用以麻油加薑煎得香噴噴、熱熱的吃，也就是著名的「月內餅」。現在則有不少人以椪餅當茶點或是將它壓碎著當零食吃。不僅老店仍在熱賣，還有很多文創商店也將椪餅納入行銷主力。

▲台南市北區元和宮慶賀「保生大帝聖誕」文化活動，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁，親自體驗台南特色美食煎麻油椪餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

元和宮主委王炳元表示，「椪餅」(又稱香餅)是台南有名的傳統糕餅之一，本次「保生大帝聖誕」為確保活動品質，特別請連續獲得三屆「府城十大伴手禮」的赤崁糖，為元和宮特別製作了1000粒椪餅。

台南市北區元和宮推動地方文化，於4月25日、26日辦理「椪餅傳奇」，以府城古老最負盛名糕餅「椪餅」為素材。另有府城傳奇、環保親子闖關、社區探源導覽等，參加前2項活動均有送限量椪餅。


入耳式藍芽耳機首選
 

ET快訊
快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵虧損、退休金59億政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

台鐵虧損、退休金59億政府吸收　王國材承諾：員工薪資福利不變

「工區觀念非常不好！已全部停工」　王國材曝未來復工條件

廠商違規施工惹禍　台鐵裁處30萬、終止合約列黑名單

連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

王國材向蘇貞昌報告「台鐵改革」　2條件完成後朝「企業化」規劃

帛琉遭舒立基颱風侵襲　台灣捐100萬美元助重建觀光、基礎建設

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有親口跟我請假

謝長廷舉證「台灣排含氚核廢水」　連勝文：不是台電說謊就是謝長廷說謊

LIVE／太魯閣號再爆事故　行政院臨時記者會！王國材親上火線

驚悚撞擊畫面曝！騎士「噴進聯結車底」遭重輾　頭顱破裂慘死

小塔提斯轟雙響「跑壘遮眼」開嘲諷　鮑爾照樣奪本季第3勝

快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

太魯閣號又撞飛工人　羅智強轟丁怡銘

近韓人士：韓國瑜選國民黨主席機率達55％

藍營分析蔡英文民調跌幅大　7位綠營政治人物全往下滑

萬巒豬腳有非台灣豬　藍營抓到了

高雄人淚謝老天下雨　蔡英文回應了

共機休2天　今一架運8又闖我西南空域遭驅離

謝長廷稱核二廠廢水含氚　他：可申請歸化日本

防丁怡銘洗腦人民　江啟臣提修法

台灣排含氚核廢水？連勝文要求民進黨政府說明

中捷通車典禮不見林佳龍　盧秀燕：他有跟我請假

陳水扁讚蔡啟芳「有情有義」　為國務機要費不遺餘力

台中童遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

更多熱門

相關新聞

公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》

公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》

為關懷原住民家戶及族人，台南市原住民族事務委員會於24日以公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，受到熱烈響應，現場座無虛席，並特別安排導演楊智麟於映後蒞臨分享，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。

台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

黃偉哲去安定保安宮祈雨台南真的下雨了！

黃偉哲去安定保安宮祈雨台南真的下雨了！

黃偉哲北上板橋促銷台南鳳梨

黃偉哲北上板橋促銷台南鳳梨

黃偉哲：台灣優質農產不怕沒市場

黃偉哲：台灣優質農產不怕沒市場

關鍵字：

黃偉哲元和宮麻油椪餅

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面