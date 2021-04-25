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公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》　黃偉哲：願快樂幸福聲音在民間傳頌

▲台南市原住民族事務委員會公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市原住民族事務委員會公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關懷原住民家戶及族人，台南市原住民族事務委員會於24日以公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，受到熱烈響應，現場座無虛席，並特別安排導演楊智麟於映後蒞臨分享，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。

▲台南市原住民族事務委員會公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝導演拍出這麼好的電影，讓很多好朋友大家心裡面非常感動，尤其這部電影好評不斷，如同《聽見歌 再唱》所傳達的精神，未來市府也會跟議會合作努力，讓快樂幸福的聲音在市民間傳頌下去。

導演楊智麟表示，大家在人生中或多或少都會碰到困難與低潮，希望透過《聽見歌 再唱》這部片，能帶給大家一些面對挫折的勇氣與力量。

《聽見歌 再唱》是剛於4月16日上映的台灣喜劇劇情片，由馬志翔、陳嘉樺主演，改編自台灣原聲童聲合唱團指揮馬彼得校長的真人實事，上映後即佳評如潮、賺人熱淚，目前票房已大賣突破2000萬。

該影片歷經12年籌備，以成立於2008年的台灣原聲童聲合唱團成立的故事與身兼合唱團指揮馬彼得的經歷為藍圖，希望藉此將馬校長「用掌聲擦亮孩子自信」的音樂教育理念傳遞下去。

▲台南市原住民族事務委員會公益包場方式邀請族人觀賞電影《聽見歌 再唱》，市長黃偉哲親自到場，並預祝電影票房持續長紅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市原民會主委白惠蘭表示，馬校長的故事當時振奮了整個原住民教育界，也為原鄉資源缺乏的孩子帶來信心和希望，因此特別規劃辦理這場活動，邀請族人觀賞，希望藉由這部電影，看見並認同自己族群文化的美好，也鼓勵族人在面對任何困難或充滿挑戰的環境下，永不放棄希望，勇敢追求夢想。

除黃偉哲市長，與副秘書長王揚智、主計處長陳淑姿、地政局長陳淑美及市議員Kumu Hacyo 谷暮．哈就、呂維胤、蔡旺詮等貴賓一同到場支持。


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