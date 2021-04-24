春雨明天報到！一圖看懂「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨

▲華南雲雨區明日東移。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

華南雲雨帶明日東移，屆時全台降雨機率將增加，中央氣象局表示，明、後天全台都有可能降雨，而下周三晚上到周四還會有一波鋒面通過，屆時各地降雨機率也會提高。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於颱風遠離，華南雲雨帶將於明日東移抵台，不過根據歐美最新預報顯示，這波雲雨帶和前幾天預測強度有落差，帶來的雨量不如原先預期那麼多，雨勢仍是集中在東半部為主。不過若雲雨帶與午後對流配合上，中南部水庫仍有望進帳。

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而這波華南雲雨帶，影響時間大致落在周日到周一，之後天氣會稍微回穩，下星期後段又有春雨鋒面再臨的機會，值得持續觀察期待。

▲下周鋒面通過降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

氣象局預報員劉沛滕表示，明日將有華南雨區移入，周日、周一北部與東半部降雨明顯，中南部山區與平地也都會有降雨機率，不過仍以山區降雨為主。雖然華南雨區移入降雨範圍大，但是目前看來雨量不多。

在下周三下半天到周四間，將有一波鋒面接近並通過，屆時中部以北、東半部、南部山區都會有雨，其中中部以北降雨較明顯，但因鋒面通過速度快，約一天或一天內，因此雨量累積也不多。

溫度方面，未來一周白天北部、東半部高溫約26到28度、中南部28到30度，而平地早晚低溫約20到24度，整體算是舒適偏溫暖的天氣。