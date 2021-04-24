高雄少女竟是怪盜！入住男友家親暱喊「阿嬤」　盜領她208萬

▲高雄阿嬤存摺遭少女盜領，及忙到鄰近的鼎山派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名16歲的少女竟是神鬼怪盜！她日前住進就讀高中同校的男友家，看到男友阿嬤都會親切的微笑，喊對方阿嬤，但這個月初，男友74歲的阿嬤意外發現自己藏起來的存摺不見了，到農會辦理補發，還被告知戶頭內的錢共208萬全都被盜領一空，經過追查小偷竟然就是少女，而且她短短20天就持阿嬤的存摺和印鑑臨櫃盜領，最高還曾一天領了60多萬，被逮時她拎GUCCI名牌包，卻沒有現金，最扯的是她被逮時還辯稱「我把錢丟進垃圾桶了！」

▲警方逮捕少女時，她身上背著名牌包。（圖／記者黃子倩翻攝）

少女事後被警方依竊盜罪移送少年法庭，法院最後裁定收容。據警方了解，少女上月開始偷拿阿嬤的存摺和印鑑臨櫃提領現金，當時農會發現提領人非阿嬤本人，要求少女要出示雙證件，她乖乖配合並簽名登記身分；農會行員當時問少女：「阿嬤（自己）怎麼不來領？」少女臉不紅氣不喘的撒謊表示：「阿嬤在忙！」

而且聽到行員當下要撥電話給阿嬤確認，少女還假裝生氣，用自己的手機撥電話給阿嬤，但電話其實根本沒有撥通，行員只見少女在電話這頭假裝說：「叫阿嬤聽！」，後續並未實際和阿嬤通話，就放款給少女。

而這起竊盜案一開始發生在去年9月，72歲的阿嬤和就讀高中的孫子同住，由於16歲的少女看到阿嬤都表現出很親切的模樣，還會張口閉口叫「阿嬤，阿嬤。」讓少年的阿嬤沒有戒心，一直到這個月8日，阿嬤要到農會領錢，才發現藏在床底的存摺，還有藏在衣櫃內的印鑑不翼而飛，到農會補發存摺時，遭行員告知戶頭已經沒錢，讓阿嬤趕到十分意外、難過。

不過少女多次盜領阿嬤的存款，卻沒有根本人知會，對此行員回覆：「提款只認存摺與印鑑！」這讓家屬無法接受，痛批農會的審核機制根本出了問題！指出一個未成年少女，身分證上的資料與他們一家人根本毫無關係，卻可以一而再、再而三的盜領成功，實在很誇張。

▲警方逮捕少女後僅追回35萬元現金。（圖／記者黃子倩翻攝）

事後阿嬤在家人的陪伴下報警，警方透過少女的朋友，得知她在台南的一家髮廊替人洗頭，高雄檢警通知當地派出所前往，確認少女的位置，事後向法院申請拘票將少女帶回高雄偵辦。不過少女雖然背著名牌包，卻不見大把現金，詢問她錢的下落，她也刻意避而不談，讓檢警十分頭痛；目前警方僅追回剩餘的35萬元及購買的名牌包。

目前少女被依竊盜罪移送少年法庭，法院裁定收容，倘若事後阿嬤一方提出告訴，少女的雙親恐得付上連帶責任，負責償還被害人的損失。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

雙刀流不夠看！高雄警旅館前盤查男車主 驚見他車上放「8把刀」

氣成這樣？大林蒲自救會不滿服務中心態度差 動手砸毀2台電腦

車禍少年家貧未進食！高雄警好暖主動邀他：跟叔叔一起吃