又是妳！女賊打扮時髦偷油精　警調監視器秒認：不是剛偷超市？

記者黃子倩／高雄報導

高雄旗山地區出現一名穿著時髦的女竊賊！事發在18日深夜10點多旗山地區旗南路上一間加油站，加油員在晚間交接班清點貨架商品數量時，發現擺放在架上的油精少了一罐！立即調閱監視器，事後發現一名駕駛白色自小客車、穿著時髦的女子，趁加油站員工在替她加油之際，順手偷走放在加油島架上的油精，確認下手行竊的人後，站員立刻撥打110報案，請求警方處理。

▲女賊趁加油員不注意伸手竊取放在架上的加油精。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗山分局大洲派出所接獲報案後，趕往加油站瞭解案情，據加油站員工表示，白色自小客車駕駛當時除了加油，還表示要購買加油精，並請店員加油完畢後順便將油精加入，就在加油員替婦人加入油精時，她竟背對加油員伸出第三隻手，順手拿走架上一瓶油精、藏進衣服內。

警方指出，由於這名婦人駕駛的車輛，一開始難以掌握活動範圍，經警方鍥而不捨、多方追查後，發現她疑似早在加油站遭竊的前兩天（16日），就在旗山知名超市選購近一萬元的商品，卻只結帳8千元，當時超市店員看這名55歲的施姓女賊購買多樣商品，好心要幫她搬到車子後車廂，卻意外發現車廂內有箱大約價值2100元的商品沒有結帳，於是報警處理。

▲女賊到超市購物拿了一萬多元的商品，卻只結帳八千元商品，遭到店員識破報警。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方發現兩件竊案女賊是同一人，於是通知她到案，經調查後，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。旗山分局分局長游永中呼籲，民眾應遵守法律，切勿因貪圖小便宜行竊，反而因小失大，得不償失移送法辦；民眾遇有可疑對象，可立即撥打110報案專線，報請警方依法查辦。

▲超市店員好心將商品協助搬上車，卻意外發現有2千多元的商品未結帳。（圖／記者黃子倩翻攝）

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