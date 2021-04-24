少年隊與野鳥協會合作！帶孩子深入鳥松濕地　親體驗「手作蜂巢」

▲高雄少年隊與野鳥學會合作，帶領少年一同打造蜂巢。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄少年警察隊及少年輔導委員會今(24日)結合野鳥學會，帶領「點亮家中溫暖燈」計畫，帶參與的少年探訪第一座以濕地為主題的鳥松濕地公園，透過自然生態解說，動手利用生態資源幫獨居蜂建造住所，以物種與棲地環境的保育、復育為目標，提升少年社區生態保育概念，並期待透過正當休閒活動，達到偏差或犯罪行為的發生。

▲高雄少年隊與野鳥學會合作辦活動，帶領少年一同參觀鳥松溼地公園。（圖／記者黃子倩翻攝）

少年隊表示，鳥松濕地公園位於都市近郊、交通便利，比鄰澄清湖風景區。活動上資深解說員李翠紅及翁秀麗老師除詳細解說濕地生態及獨居蜂與自然界的關係外，同時帶領少年親身尋找溼地現有材料，為獨居蜂打造棲息處所。

少年一方面心驚膽跳、害怕被蜂螫，一方面仍用心挑選枯枝、斷木建造安心處所！看著自己親手打造的蜂巢逐漸成形，獲得滿滿成就感，一同分享「愛護生態環境很重要」、「不可以破壞生態秩序」、「原來我也可以幫蜜蜂蓋房子」。

▲高雄少年隊與野鳥學會合作辦活動，帶領少年一同參觀鳥松溼地公園。（圖／記者黃子倩翻攝）

少輔會另搭配時下常讓少年身受其害的「笑氣」進行反毒宣導，加強少年認識新興毒品及相關罰則，透過有獎徵答強化宣導成效並增添活動豐富性。高雄市少年隊與少輔會為鼓勵青少年於課後、假日從事有益身心健康之活動，積極連結各行政區在地社區資源積極辦理多元動靜態活動，增加少年善用社區資源從事休閒活動，培養良好運動休閒風氣。

▲高雄少年隊與野鳥學會合作辦活動，帶領少年一同參觀鳥松溼地公園。（圖／記者黃子倩翻攝）

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