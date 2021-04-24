立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，立法院外交及國防委員會29日將邀請駐日代表謝長廷回台報告，由於正值防疫期間，謝長廷返台恐有難度。外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，若謝長廷無法返台，視訊備詢也是一種方式；台灣民眾黨立委高虹安則說，建議謝長廷採視訊方式備詢釐清疑慮。

立法院外交及國防委員會29日原排定退輔會考察行程，廖婉汝在25日變更議程，將邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。

廖婉汝表示，由於疫情關係，已經要求外交部讓謝長廷比照商務人士，以專案計畫縮短回台隔離時間或檢疫作業，但如果謝長廷堅持不返台，採用視訊也是一種方式，必須對國人清楚交代。

廖婉汝說，國人很關心日本排放核廢水問題，駐日代表必須代表國人聲音、對日本表達意見，但謝長廷不是專業人士，卻一再牽扯台灣也排放核廢水，堅持自己的意見還幫日方說話，相當不合理。

高虹安表示，駐日代表謝長廷既然代表台灣的外交，理應來說要為台灣人發聲，相較於韓國熱烈抗議，反觀台灣的駐日代表竟然在臉書、對外說明時，都是站在日方立場，聲稱台灣也有排放核廢水。

高虹安指出，在立法院確實已經有很多次，不管是對原能會、農委會的答詢中，都已經可以看出謝長廷對核廢水的專業不足，又擅自上媒體、在個人臉書發表對台灣沒有表達強烈立場的言論，才會引起社會大多的反彈。

高虹安說，希望謝長廷29日可以出面進行答詢，如果是考量到回台的時間可能需要隔離，民眾黨團強烈要求，不能因隔離影響答詢的責任所在，還是要以視訊的方式接受立委答詢，將所有疑慮一次疑慮，才是對社會大眾交代的方式。

日本政府日前決定2年後將福島核廢水排放入海後，立刻引來周邊鄰國反彈，謝長廷事後卻在臉書發文替日本緩頰，表示「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」引發政壇爭議，先是遭到謝曉星在立法院備詢時打臉，國民黨更指控謝的言論是傳遞假消息，要求警政署依法辦理。

立法院外交及國防委員會29日原排定至南投縣仁愛鄉清境農場，考察退輔會「因應後疫情時代之旅宿服務品質提升及推動環保旅遊」，不過廖婉汝在24日臨時變更議程，改邀請謝長廷等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告。

據了解，謝長廷29日將不會出席立法院的會議，屆時將以請假的方式改由外交部代表列席答詢。

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