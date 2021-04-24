不忍了！　謝長廷秀證據：台灣核二廠排放廢水含氚

記者蔡文鈴／綜合報導

我駐日代表謝長廷先前稱台灣核電廠的含氚廢水排放入海，遭原能會主委謝曉星打臉，國民黨也擬將提告假消息。不過，謝長廷表示，若核能廠沒有排放含氚廢水，「我願意承擔法律責任」，他也在24日晚間公布我核二廠廢水含量，不但有「氚」還有其他放射元素物質。

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



日本政府決議排放核廢水引發周邊國家不滿，然而謝長廷則為日方護航稱「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，結果遭原能會主委謝曉星打臉，「謝長廷並不是核能專家，並非專業」；國民黨痛批謝長廷刻意製造假消息，要求警政署依法辦理。

謝長廷晚間透過臉書公布證據，核二廠上一季（109年第4季）的廢水排放內容，不但有「氚」，也有鈷58、鈷60、銫137、138等放射物質，數量微小，但不該存在。

謝長廷表示，我們現在的技術很困難消除「氚」，可以推定「氚」還是隨廢水一起排放。至於含氚廢水是否排入海洋，他預告下次公布。

謝長廷先前強調，「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任」；這次公布證據後他也重申，若說的不是事實，「我願意去坐牢」。

▼謝長廷公布我核二廠排放廢水物質統計表。（圖／翻攝謝長廷臉書）

