華航機師累計4染疫！醫憂「隱形傳染鏈」：高風險群應加強驗抗體

▲華航確診機師赴大園清真寺身影曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者嚴云岑／台北報導

華航機師累積4人染疫，指揮中心23日宣布對前艙1270多名機組員擴大採檢。而輸出個案、未列案號印尼籍機師暫時匡列的58名接觸者中，已有2人確診陽性。醫師表示，指揮中心應對航空機組員、外籍移工等高風險族群定期做血清抗體檢驗，才能找出隱形傳染鏈，將個案阻絕於境外。

華航確診的4名機師分別為國籍醫師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091與在澳確診的印尼籍機師同住家人1090。其中兩名國籍機師在經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者尚有8人待採檢或等待檢驗結果；印尼籍機師接觸者持續匡列中。

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台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師表示，雖然機師染疫仍有待詳細疫調釐清感染源，但不排除有隱形傳播鏈存在。他進一步解釋，所謂隱形傳播鏈就是感染出現「斷點」，意指看似同一群聚事件，卻無法找出前後關係。先前台灣出現的群聚事件，包括今年落幕的部桃事件，都有隱形傳染鏈存在。

▲指揮中心23日召開記者會，公布染疫機師足跡。（圖／指揮中心提供）

國際疫情仍處高峰，而此次染疫機師與案1090都曾到台北與大園清真寺活動，接觸者多達400人，恐成防疫破口，而清真寺也是不少外籍看護工的活動場所，若不慎染疫再回到機構中，恐形成防疫破口。

黃立民提到，隱形傳播鏈範圍、時間不定，建議指揮中心對高風險族群定期檢驗血清抗體，需執飛國際航班的機組員，也要加強管理。

對於機師染疫，指揮中心指揮官陳時中昨日表示，會針對前艙約1270名機組員擴大採檢，另外也呼籲後艙與家屬若有任何症狀要盡快來報採檢，讓整個事情調查得更清楚。