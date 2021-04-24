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好市多雞腿肉一塊黃黃的！網譏她沒常識　「就是脂肪」內行狠打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO發現雞肉上出現一塊黃斑。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）是許多主婦們心中的採買聖地，不僅有各種生活用品，新鮮的水果、肉類也都很受歡迎。但就有一位女網友日前到好市多買雞腿肉，隔天卻發現有雞腿肉呈黃色，但卻不是脂肪組織。貼文一出，就有熱心攤商現身解答，證實並非脂肪，廠商也坦承品管有疏失，讓其他人直呼「長知識了」。

這位女網友文中透露，她17日到好市多新莊店買了一盒雞腿肉，結果隔天拿出來要煮，卻發現有一塊肉變成黃色，感覺不太正常，「手感和視覺觀察，皆非一般的脂肪」，忍不住PO文求助。看到貼文後，就有不少人認為她太少上市場、少見多怪，直說那就是脂肪，還狂酸她沒常識。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有些網友酸原PO沒常識，直說這就是脂肪。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

沒想到，貼文吸引一位專業又熱心的專業雞肉攤商回覆，很肯定地告訴她「（黃色那塊肉是）傷疤組織！切掉就好」、「這傷口當初可能是位於肉的中間！所以傷好之後，因為包於肉裡面，所以才沒被發現，要不然早就被品管人員挑除。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲雞肉攤商曝答案。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

熱心攤商還說明，肉還是可以吃，不過吃起來會有纖維、硬硬的感覺，「簡單來說，就跟人一樣，如果外表曾經受傷痊癒之後！那部分的皮膚摸起來是不是比較粗糙！皮下的顏色差異就更大了。」

原PO事後也貼出廠商回覆，只見對方趕緊道歉「因雞肉顏色問題造成您的困擾，我們深感抱歉，已經有請相關部門加強品管作業，並說明道「僅依照片判定，較可能是雞隻打鬥內傷產生的結締組織，造成雞肉外觀及食用口感的不同」，說法和熱心攤商如出一轍。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲廠商道歉，證實黃斑是雞隻打鬥產生的結締組織。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到攤商跟廠商的答案後，吸引超過8千多人按讚，許多網友紛紛直呼長知識，「我也長知識了，因為我買的雞肉也有這種情況，雖然我是切掉了哈哈哈」、「妳很棒，能夠堅持到找到答案」、「堅持是脂肪的應該沒處理過雞肉，謝謝妳分享經驗」、「原來結締組織長這個樣子」、「謝謝妳的提問，讓我多了一個常識」、「太酷了，真的很佩服妳堅持找答案的精神。」

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