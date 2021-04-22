女子酒駕自撞翻車受傷還得負刑責　永康警呼籲切勿酒駕上路

▲1名歲林姓女子，駕車行經永康區中正南路與洲尾街口，疑酒駕自撞分隔島翻車受傷送醫，車禍並波及1部停等的自小客車，被依公共危險罪嫌函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名歲林姓女子，22日下午2時許，駕車行經永康區中正南路與洲尾街口，疑酒駕自撞分隔島翻車受傷送醫，車禍並波及1部停等的自小客車，全案依公共危險罪嫌函送法辦。

永康分局指出，22日下午2時據報，永康區中正南路與洲尾街口有交通事故，鹽行派出所立即派員到場處理，發現是自小客車自撞分隔島後翻車，駕駛已脫困，由救護車將53歲林女送醫，巡邏員警在場實施交通疏導及管制，確保交通順暢。

經初步調查，林女駕駛自小客車沿中正南路由西往東行駛內側車道時，不慎自撞分隔島造成翻車，而分隔島碎石噴濺波及另1停等中的自小客車。林女自述是因拿取車內物品而未注意車前狀況，但到院後酒測，林女呼氣酒測值已逾0.25mg/L，涉嫌酒駕肇事，警方先將全案依公共危險罪嫌函送偵辦，詳細肇事原因及相關責任，將由永康交通分隊調查釐清中。

永康分局呼籲民眾，酒後務必指定駕駛接送或搭乘計程車，切勿駕車上路，以保障自己及其他用路人安全，避免造成不必要之傷亡，警方會持續加強取締，嚴正執法。

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