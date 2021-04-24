爆買好市多69元新品！她「吃一口氣倒光」　網炸雷：可醃豬肉了

▲原PO驚呼，冰淇淋鹹到吃不下！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「千萬別衝動一人買一杯！」一名女網友透露，日前看到好市多推出甜點新品，一杯價格69元，便心動買了3杯，結果嚐一口後崩潰了，讓她搖頭直呼，「超OOXX！根本吃不完，適合電解質不足的人吃！」但試吃文曝光後，網友評價卻是兩極。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，最近在賣場買到一款超雷甜點，「這海鹽牛奶霜淇淋超OOXX！」儘管原PO沒有明白表示難吃，卻給予極差評價，「千萬別衝動一人買一杯，根本吃不完，適合電解質不足的人吃」，事後乾脆倒掉霜淇淋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一派網友認為吃起來不差，「可以跟櫃台要一包糖，加進去啦一啦～就不會那麼鹹了」、「我跟朋友一起吃一個剛剛好！一致覺得很美味～鹹鹹甜甜的～很好吃」、「在北屯店買，覺得很好吃欸」、「我倒覺得鳳梨椰奶冰沙還不錯」、「帶一個冰霸杯，同時買冰美式與霜淇淋，絕對不會後悔」。

▲網友調侃，可以來醃肉了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

另一派苦主則分享，「鹹又甜 ，味道很詭異」、「吃到最後很膩，不知道是不是太油」、「吃完後要預約洗腎嗎」、「吃過之前的口味（忘了）很多吃不完但都不會融化有很重的化學味，最後丟掉完全不ok」、「很鹹，適合剛做完運動的人吃」、「超～鹹～用來醃肉應該不錯」。