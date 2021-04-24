LIVE／華航4機師染疫「再擴大匡列接觸者」？指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

華航接連爆出4名機師染疫，其中一名於澳洲雪梨被確診的印尼籍機師還傳染給同住的10多歲兒子。指揮中心已針對前艙約1270名機組員擴大採檢，由於先後在20日及23日確診的2名印尼籍機師與其家人都有台北及大園清真寺活動史，是否再擴大匡列接觸者，指揮中心今日14時由發言人莊人祥召開臨時記者會說明。

華航確診的4名機師分別為國籍醫師案1078、1079，以及印尼籍機師案1090與同住家人1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號。

指揮官陳時中昨（23日）表示，兩名國籍機師在經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者尚有8人待採檢或等待檢驗結果 ；飛澳洲確診的印尼籍機師接觸者暫定58人，其中2人陽性（案1090、1091），8人陰性，23人檢驗中，25人待採檢，接觸者持續匡列中。

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▲澳洲確診機師足跡。（圖／指揮中心提供）

印尼籍40多歲男性貨機機師，是於4月20日執勤至澳洲時，自覺出現喉嚨癢情形，並於當地檢出COVID-19陽性，指揮中心隨即啟動個案在台活動史之調查，並針對在台接觸者匡列及採檢，其中2名接觸者檢出陽性，於今日確診（案1090、1091）。

案1090為印尼籍10多歲男性，為該名機師同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，4月22日出現喉嚨乾痛、暈眩等症狀，於確診。因為該名個案109年9月19日來台後，就沒有再出國，因此會列「本土個案」。

案1091為印尼籍50多歲男性，為該名機師同事，4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，返台後於4月15日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月16日自覺有疲憊、身體微熱情形，但同日中午仍和案1090一同在台北清真寺活動，4月18日出現輕微咳嗽症狀，經服藥後症狀改善，又去大園清真寺，因預計返回印尼探親，4月21日進行自費採檢，於今日確診（Ct值27）。