歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

記者葉睿涵／綜合報導

歐盟與美國輝瑞藥廠達成採購協議，在未來數年內，輝瑞將為歐盟提供高達18億劑的新冠疫苗，成為全球最大疫苗協議。由於目前仍有多個窮國尚未買到疫苗，因此這項協議引起了極大的爭議。

▲歐盟與輝瑞達成協議，輝瑞將在2023年前為歐盟提供18億劑新冠疫苗。（圖／路透）

綜合外媒報導，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）23日參觀輝瑞在比利時的藥廠時透露，歐盟將在7月底前取得足夠新冠疫苗，為70%的成人接種；歐盟也和輝瑞達成協議，在2022年至2023年為歐盟提供18億劑新冠疫苗，以應付新冠變種病毒。

The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in



Now we are leading worldwide on this technology.



We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.



For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021

與歐盟大量訂購疫苗的行為相反，世上仍有不少貧窮國家至今還無法取得疫苗，讓外界對歐盟大量採購疫苗的行為產生質疑。世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今年1月就曾公開譴責這種「疫苗不平等」的現象，並呼籲富國「別狂囤疫苗」。

據悉，全球目前已打出近9億劑疫苗，但其中有超過8成的接種者是來自高收入或中上收入的國家，而低收入國家只佔0.3%。目前歐盟已批准使用4款新冠疫苗，而該組織最近大量採購輝瑞疫苗的行為反映出，相較於嬌生和AZ疫苗所使用的病毒載體技術，歐盟對mRNA（信使核糖核酸）疫苗技術更有信心。