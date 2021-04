歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

記者葉睿涵/綜合報導

歐盟與美國輝瑞藥廠達成採購協議,在未來數年內,輝瑞將為歐盟提供高達18億劑的新冠疫苗,成為全球最大疫苗協議。由於目前仍有多個窮國尚未買到疫苗,因此這項協議引起了極大的爭議。

▲歐盟與輝瑞達成協議,輝瑞將在2023年前為歐盟提供18億劑新冠疫苗。(圖/路透)

綜合外媒報導,歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)23日參觀輝瑞在比利時的藥廠時透露,歐盟將在7月底前取得足夠新冠疫苗,為70%的成人接種;歐盟也和輝瑞達成協議,在2022年至2023年為歐盟提供18億劑新冠疫苗,以應付新冠變種病毒。

The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in



Now we are leading worldwide on this technology.



We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.



For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO