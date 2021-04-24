400人無實名制釀破口？　清真寺「參拜細節曝光」：無需反應過度

▲清真寺呼籲教親無須過度反應。（圖／翻攝台北清真寺）



記者劉維榛／綜合報導

指揮中心23日新增3名新冠肺炎個案，其中華航機師的家人（案1090）列為本土案例。由於3人在16日曾造訪台過台北清真寺，而指揮官陳時中不諱言表示，台北清真寺當天活動有400人參與，引發人心惶惶。對此，清真寺「解釋當日流程」，要教親無須過度反應。

儘管相關單位已進行噴藥消毒，但16日活動未採實名制，讓各界擔憂防疫破口。台北清真寺總幹事王夢龍強調，當日有嚴格執行管控與防疫措施，將至少會先暫停一週宗教活動，並視疫情發展隨時調整防疫措施。

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而今日清晨，台北清真寺再度於臉書解釋「當日儀式流程」，首先，主麻（週五）禮拜或任何禮拜儀式皆為單向靜態活動，也就是說所有參加禮拜者都會面向前方，男女分上下樓層，與前人約有一公尺距離，且與前方不是互相面對，而是以背面人。

第二，當天有嚴格要求配戴口罩、量體溫與手部消毒，「領拜師（教長）無論講『瓦爾茲』、『虎圖白』都會全程配戴口罩，教親在後跟隨領拜師單向（唯一方向）重復相同禮拜儀式動作。」

第三，齋月期間，日間禁食，故無群聚用餐情事；第四，機師個人職業與任務關係，與台北教親的社交互動趨近於零。台北清真寺強調，綜合以上四點，要請教親們「無需反應過度」，不過當日曾到清真寺的教親友若有不舒服狀況，呼籲即刻就醫。