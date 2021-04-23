員警遭眼鏡王蛇「鑽入後背」！蛇頭探出領口…他嚇壞：背脊一片冰涼

▲李姓員警到民眾家捉捕眼鏡王蛇，沒想到被鑽入後背。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，體內含有的毒液能在數小時內殺死亞洲象。雲南紅河有名李姓員警先前接獲報案，到民眾家捉捕眼鏡王蛇，沒想到剛坐下來休息，立刻感覺背後一片冰涼，接著蛇頭從他的衣領鑽出，恐怖的場面讓人看傻。

綜合陸媒報導，李姓員警1996年開始在當地的青龍派出所任職，由於祖輩都有捕蛇的習慣，他從小耳濡目染，也嚮往成為捕蛇家。

他10歲曾與父親走在路上，看見了一條大蛇，立刻抓到手裡玩弄，完全沒有被蛇的體型嚇到，一旁的父親看了直冒冷汗，原來李姓員警當時抓的，正是眼鏡王蛇。

▼員警捉捕眼鏡王蛇，長度比成人身高還長。（圖／翻攝《網易新聞》）



由於孩子不怕蛇，李男的父親從小就開始訓練他，也造就他一身的捕蛇技巧，每年至少要替民眾捉捕10多條蛇。不過，李姓員警也曾出過意外，1999年外出捕蛇時，被眼鏡王蛇咬傷，10分鐘後傷口迅速膨脹，暈眩感襲來，雖然得到緊急治療，成功救回一命，但毒液仍讓他在接下來的10多天裡，感受到撕心裂肺的疼痛。

遭到眼鏡王蛇咬傷後，致死率高達60％，儘管心裡有陰影，李姓員警仍擔憂民眾的生命安全，出院後持續發揮專長，幫民眾捕蛇、解決困擾。

李姓員警回憶，2003年時，他曾到青龍某家農場捕蛇，當時的報案者聲稱，有眼鏡王蛇闖入民宅，但他到場多次搜索，依然沒見到蛇的蹤影，因此暫時坐下休息。

▼李姓員警曾被眼鏡王蛇咬到。（圖／翻攝《網易新聞》）



沒想到，此時他突然感覺背脊一陣冰涼，接著眼鏡王蛇的蛇頭從他的衣領竄出，示威一般地對他吐信，猶如與在場所有人宣戰。

李姓員警不敢大意，緩緩地站了起來，等到眼鏡王蛇掉在地上，立刻要求同伴以竹竿壓住蛇頭，最終成功制服了這條眼鏡王蛇。

李姓員警也說，他相當懂蛇的習性，只要不主動招惹，通常不會遭到攻擊，眼鏡王蛇智商很高，若遇到危險，會主動發起攻擊，不但範圍大，且相當兇猛，若發現眼鏡王蛇的蹤跡，務必第一時間通報，以免發生危險。

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