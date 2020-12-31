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東森購物公布2020年度熱銷商品　「葉黃素」奪冠一年賣破2億元

東森購物公布2020年度熱銷商品（圖／東森購物提供）

▲東森購物公布2020年度熱銷商品。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年進入倒數，東森購物今（12/31）公布年度熱銷商品，從各項排名來看，「妍美会葉黃素高純度保濕滋養升級版」以總銷金額破2億元，拿下銷售冠軍；自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」榮登買氣王，總銷售件數超過170萬包，金額超過5,000萬元，是回購率最高的商品之一；挹注營收最多的商品種類，則是票券類 、 自營商品、3C與手機等3大類。

東森購物表示，受到疫情影響，消費者更重視安全與健康，銷售金額前十大排行榜， 幾乎由保健品包辦，尤其以「華陀鴕鳥龜鹿精」等商品最暢銷；在銷售件數觀察方面，東森自營商品包含：衛生紙、廚房紙巾、洗髮精、洗衣精與牙膏等，都站上前十大排行榜，顯示佈局自營商品的策略奏效，消費者已穩定回購，穩定貢獻業績。

東森購物公布2020年度熱銷商品（圖／東森購物提供）

▲東森自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」，回購率超高，是今年度的買氣王。（圖／東森購物提供）

此外，東森集團旗下兩大網購通路也有年度盤點，2019年成立的網購平台Her，主打平價商品，專攻25～34歲女性，進一步今年5大熱銷品牌，依序是SK-II、Kiehl’s契爾氏、Lancome蘭蔻、凱薩大飯店、Shiseido資生堂。跨境電商草莓網針對台灣市場整理出5大最受歡迎品牌，依序是Clarins克蘭詩、Shiseido資生堂、Kiehl’s契爾氏、Sisley希思黎、Lancome蘭蔻，而銷售金額最高的商品是「資生堂百優精純乳霜」，單品就貢獻全通路4%業績，是2020年的暢銷冠軍。

東森自然美今年也有爆發性成長，統計2020年前十大商品，冠軍為超效保濕按摩卸妝膏、亞軍為NB-1晶鑽彈力潤采凝萃、季軍為NB-1晶鑽肽彈力亮眼精華，光是前三名就貢獻12％業績；第4～10名依序為積雪草新肌煥膚7天安瓶、NB-1晶鑽彈力全效肌活霜、NB-1駐顏奇肌白金精華素、γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜、NB-1晶鑽肽彈力豐潤緊實精華、物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50★★★、NB-1活膚賦活素。

東森購物公布2020年度熱銷商品（圖／東森購物提供）

▲東森自然美2020年前十大商品，銷售冠軍為「超效保濕按摩卸妝膏」。（圖／東森購物提供）

東森購物公布2020年度熱銷商品（圖／東森購物提供）

▲「NB-1晶鑽彈力全效肌活霜」、「γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜」榮獲2021台灣精品獎殊榮。（圖／東森購物提供）

值得一提的是，NB-1晶鑽彈力全效肌活霜、γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜兩項榮獲2021台灣精品獎殊榮，後者更以30年研發經驗與臨床實證資料為基礎，開發出以全冷製製程為基礎的γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，採用最頂級的4D蜂巢材質布膜，布膜結構緊密因此能緊緊吸附精華液，經使用盲測滿意度達8成以上，因此在網路上創造高聲量。

東森購物表示，步入「新常態（The New Normal）」，消費者普遍更加注重健康、安全，預料虛擬通路業績將持續長紅，保健商品也會繼續受到消費者青睞。此外，自2015年起佈局自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，今年自營商品業績已占30％營收，同時也占獲利60％；展望未來，東森持續開發壯大自營商品及EC通路，目標2021第一季營收成長50％。

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