表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

▲小莉拿國小時的日記內容指控表哥從小性侵，讓她長大後仍備感困擾。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北市女子小莉(化名)指控表哥從小性侵她，為了證明自己所言屬實，小莉拿出和國小同學的交換日記，寫滿了想結束與表哥的感情糾葛，卻又難以自拔的心聲，表哥挨告後一頭霧水，堅稱從沒對小莉有過踰矩，檢察官調查後認為，即使日記內容屬實，也是雙方都未成年時的合意性交，已超過告訴期限等理由，處分不起訴表哥。

據了解，現年20多歲的小莉提告指出，她從小每逢年節回長輩家的時候，就會見到表哥，10幾年前開始，時常趁長輩不在家時，從彼此撫摸發展到性行為，這幾年結束關係後，小莉仍被這段往事所困擾著，感覺自己在道德上有了缺陷，因此不定時尋求相關專業諮詢，最後決定提告，希望能一直存在心中的疙瘩。

小莉拿出唸小學時，和同學玩的交換日記本，希望能證明小時候的事發經過，同時說明她當時其實也有掙扎不願意的心情，小莉另外指控，等到2人都成年時，表哥在2014年的一場生日餐會上，還藉故強摸她的大腿，涉嫌強制猥褻。表哥對指控一概否認，不解為何挨告。

檢察官翻閱小莉的日記，內容並非具體指出和表哥發生性關係，大多是向同學說明自己對「他」的感情發展，吐露感覺不妥卻難以自拔的心聲，此外並無相關證據可證明2人有發生性關係，即使真的有，也應是2個未成年之間的合意性交，屬於要在6個月內提告的告訴乃論之罪，現在也早已超過告訴期了。

至於餐會上摸大腿事件，根據表哥表示當持的確曾拍了拍小莉，但那是因為提醒小莉讓出空位，給服務生上菜，檢察官認為，小莉無法證明遭強制摸腿，案件應該比較像是趁人不備的性騷擾，但這也是需要在6個月內提告之罪，因此最後將全案處分不起訴。

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