按摩師誆下體有穴道可豐胸　被逮還辯：女方還加時讓我按摩

▲劉姓按摩師藉口下體有穴道，性侵得逞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市松山區某按摩會館的劉姓按摩師，2018年為一名年輕正妹小攸（化名）按摩時，趁機自後方以雙手搓揉小攸胸部，又說下體有穴道可以豐胸，隨即以手伸入小攸短褲，並指侵得逞。小攸嚇傻，連忙說「很痛！不要這樣！」劉男雖停止動作，但稍後又二度指侵得逞。最高法院審理後，依照「利用權勢性交罪」將劉男判刑1年定讞。

判決指出，劉男為松山區某養生會館的按摩師，從事經絡穴道推拿、按摩等傳統民俗療法工作。而本案發生於2018年1月21日下午5點半，小攸到會館內的包廂中接受按摩。一開始劉男手法都很正確，小攸很滿意，甚至加時半小時，並詢問是否有女師傅，想要被按摩胸部。

劉男沒有找出女師傅，竟說自己可以教小攸按摩，隨即要小攸坐起，他自己則坐在小攸身後，雙手伸過來按小攸兩邊胸部。一開始也很正常，但沒多久，就開始搓揉小攸乳頭，小攸雖覺得不對勁，但當下沒有太大反應。過一會，劉男就說要按1個穴位可以加強豐胸，直接往小攸大腿內側伸手，剛開始是按到穴位，但後來就從短褲褲管深入小攸內褲，碰觸小攸下體，小攸奇問：「真的有穴位？」劉男不回話，直接伸指頭指侵。小攸被侵犯後立刻說：「很痛！不要這樣！」劉男稍微停止，但馬上又伸指繼續抽插。小攸拒絕，草草結束按摩。

小攸結帳走出養生會館後，隨即傳訊息給友人，說自己被侵犯，並到警局報案。檢警單位逮捕劉男，檢方依照「利用權勢性交罪」對劉男提起公訴。

法院審理時，劉男否認犯罪，辯稱按摩穴位前有先詢問過小攸，獲得同意後才按摩；另外還說自己服務好，小攸甚至加時讓他按摩。但法院根據小攸與友人對話的內容，另外劉男也承認確實碰觸、侵入小攸，因此一審法院將他判刑1年2月。案經上訴，高院二審仍認定有罪，但改減為有期徒刑1年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。另外小攸也提出附帶民事訴訟，求償400萬元，高院今年初判決劉男須賠償40萬元，未經上訴已經確定