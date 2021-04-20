衝城隍廟問國中同學！認識謝范將軍　他：原來天上人物都金黃色

▲原PO因常夢到國中同學，因此去問城隍爺。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

「第一次知道天上的景色和人物都是金黃色，還帶我去追捕…」一名網友分享和俗稱七爺八爺的「謝范將軍」結識過程，但不知道是不是他發現范謝將軍來找他，「被規定不能來了，有半年沒見到祂倆了。」

當事人19日在「靈異公社」臉書社團說，有幾年常常夢到以前國中的一位同學，在想說怎麼解的時候，突然想到可去問看看城隍爺，當下翻了畢業紀念冊的生日姓名，寫一寫就衝去城隍廟。

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原PO表示，進廟就像回到家的親切感，買了金紙、點了香，把資料放桌上，詢問城隍爺，「我這位同學還在不在人世間，請幫忙查一下，稍等再來搏杯詢問。」

▼原PO夢到范將軍來找他。圖為新竹都城隍廟的范將軍。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，在等待的過程中，看了看廟裡的容貌，因為神像和門神跟一般廟不一樣，讓他覺得很興奮；時間到了，他擲筊問城隍爺，「城隍爺在上，請問弟子問的問題，我同學是不是不再人世上了」，結果獲得一個「笑杯」。

原PO繼續擲筊，「還是她還在人世間」，獲得了三個聖筊，「謝謝城隍爺，如果有機會請讓我知道她的訊息，謝謝。」他回憶，當晚睡覺就夢到范將軍來找他，第一次看到將軍的樣子，就跟廟裡的打扮穿著一樣，穿著有時候很正式，有時候只有簡單的薄長紗。

原PO說，但祂們都不會帶刑具，也不說話，一臉正經，「祂往側邊站，然後看著我，彎腰向城隍爺的方向鞠躬，意思是要多去找祂們。從這次以後，很常會夢到將軍來找我，慢慢的多了，謝將軍會帶我到處去走走逛逛，第一次知道天上的景色和人物都是金黃色，還帶我去追捕。」

▼原PO表示，謝將軍會帶他到處走走。圖為新竹都城隍廟的謝將軍。（示意圖／記者陳俊宏攝）



「有一次被我發現祂們來我公司找我」，原PO表示， 「但不知道是不是來找我被我發現後，被規定不能來了，有半年沒見到祂倆了。好吧，有空再去廟裡幫祢們擦桌子和爐，順便聊聊天。至於我同學，在那一年有了消息，其實過得很好。」

《維基百科》介紹，范謝將軍又稱黑白無常，台灣尊稱為七爺、八爺，相傳白無常名為「謝必安」，身材高瘦、面白，為「謝」罪悔過（或酬「謝」神明），則「必」能得到平「安」；黑無常名為范無救（或無赦），體態短胖、面黑，為「犯」罪之人必然「無救」。

根據傳說，范謝將軍原本是衙門差人，有一次因押解的要犯在途中脫逃，兩人分頭尋找並約定在橋下會合。但到了約定時辰，范無救在橋下苦等，見河水暴漲不敢因離去而失信，最後溺斃；因大雨耽擱的謝必安趕到時見范殉難，痛苦上吊輕生。兩人仙逝，玉皇大帝感念其信義，乃冊封為冥界大神。

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