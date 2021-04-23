華航機師10歲兒確診！桃園市衛生局曝「1關鍵」：無校園感染疑慮

▲中央疫情指揮中心23日公布再添3確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央疫情指揮中心23日公布3確診個案，3名個案都有台北和桃園大園的清真寺活動史！這3例個案中，有2人為華航機師，另1人則是與機師同住的10歲兒子。對此，桃園市衛生局回應，該名10歲男童沒有在台灣就學，是接受國外學校的線上課程，不會有校園感染的風險。

桃園市衛生局指出，針對國籍航空外籍機師曾赴大園區清真寺與蘆竹全聯南竹店足跡，衛生局22日下午已針對2處請環保局人員進行全面消毒作業，其10歲兒子（案1090），並未在台灣就學，是以線上教學方式就讀國外學校，因此不會有校園感染疑慮，請民眾放心，目前貨機機師的其餘2名同住家人都在居家隔離中。

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23日確診的3例個案中，有2人是華航機師，一名機師編號1091（印尼籍）；另一人則是在澳洲雪梨被驗出確診，未列編號；而第3名確診者則是飛澳洲機師的同住家人（案1090，印尼籍，男性），目前累計華航已有4機師確診。

陳時中指出，3名確診者16日中午12時到下午1時曾去台北清真寺，而飛澳洲的機師19日下午曾去大園清真寺，當天下午4時還曾前往全聯蘆竹南竹店消費，提醒這些時間曾在相同地點活動過的民眾，需自主健康管理14天。