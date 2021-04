接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感

▲女子和男友接吻後竟連續高潮4個小時。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

性高潮對於許多女生來說,或許不是一件容易的事,但英國女子莉茲(Liz)卻對此感到相當苦惱,因為她的體質非常容易高潮,無論是走在半路或是其他公共場合,只要有一點刺激她就會非常有感覺,甚至有一次只是跟男友接吻,結果她就連續高潮4個小時停不下來,最後只能到醫院求助。

旅遊生活頻道(TLC)一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)透過演員表演,重現情侶們在恩愛時曾發生的各種意外。莉茲和她的伴侶艾瑞克(Eric)回憶起他們某次親密接觸時,他們不過是在早晨起床後互相吻了對方,沒想到莉茲竟突然開始性高潮,而且持續了4個多小時才結束。

莉茲說,當時感覺一直湧上來,她嘗試了各種方法想要阻止這種感覺,包含跳上跳下、喝紅酒、吃抗組織胺藥等,但是都起不了作用,「我先打電話向主管請病假後,開始打電話給我所有醫藥行業的朋友求助,結果他們都說,我必須立刻去看醫生。」

結果一到醫院,醫生準備替她施打鎮靜劑時,高潮的感覺就自動停止了,但莉茲卻表示,「我簡直不敢相信,但我也很害怕它會馬上重新開始。」不幸的是,莉茲現在必須依靠藥物來控制,否則她會在走路時或是公共場合都會突然高潮,「不論是走路還是看電視,我無時無刻都會突然高潮,甚至一天能多達12次。」

現在莉茲仍依靠藥物來阻止高潮,但症狀已經逐漸減輕,從過往的每天都需要服藥,變成每兩天吃一次,現在只要一個月吃一次藥就能夠控制高潮,讓它不再隨意發生。

