　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

辦公室1分47秒激叫聲曝！女子大喊「啊～」　網羞：快出人命了

▲桃園市劉姓男子與公司陳姓女同事婚外情，交往4個月至少有65次性行為還製作性愛光碟，劉妻以2人之間通訊軟體對話「好想吃你、找到敏感帶等閒濕對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲有網友在一處公司的大門外，聽見裡頭傳來「超激烈啪啪」聲。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

為了增進情趣和刺激感，有些人會選在不同的地方「啪啪」，像是摩鐵和辦公室，但若不小心玩太HIGH，恐怕「戰況」也會跟著傳到外人耳裡。香港一名網友日前就在臉書社團PO出一段影片，只見一處公司大門內不斷傳出激烈的呻吟聲，甚至還有手拍打肉體的聲音，讓不少網友看傻了眼。

這名香港網友9日在臉書PO出一段1分47秒的影片，只見畫面中的某處辦公室的門內，不斷傳出女子大聲喊叫「啊～」、「My God！My God！」的呻吟聲，期間還伴隨著男子的喘息聲，很明顯的就是一對男女正在「激戰中」，忘我的聲音甚至連旁邊工廠的機器聲音都掩蓋不住。

▲▼這名網友詢問，聽到如此慘烈的戰況「該救還是不救？」。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自CheungBlenki 臉書）

▲原PO詢問，聽到如此慘烈的戰況「該救還是不救？」（圖／翻攝自Facebook／翻攝自CheungBlenki 臉書）

隨著2人越戰越激烈，影片中還不時傳出拍打肉體的「啪！啪！」聲，而每一下「啪聲」，女子的聲音也更加「高亢、激昂」，聲音漸漸急促，最後還疑似在高潮時奮力一喊，瞬間只剩女子傳來的喘息聲。

原PO將影片PO在社團後，忍不住發文問「路過別人的公司，聽到裡面慘叫，救還是不救？在線等」。引發不少網友踴躍回應，紛紛表示「在玩SM吧」、「快去救人，搞出人命了」、「可不可以參戰」、「想見男女主角真面目」、「應該是腳底按摩啦」。

ET快訊
「海關充公大拍賣」開20年到底賣什麼？　網曝小房間有壓箱寶
快訊／「即將在古亭站殺人」　北捷接獲恐攻電郵警方戒備中
獨／侯佩岑媽當小三被罵爆　黃子佼曝錄影實況
快訊／台中夫妻外出沒回家　兒子找到已成雙屍
驚悚影片曝！女掛11F外牆「氣墊還沒鋪好」下秒墜地亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

谷歌地圖拍到「車禍瞬間」！重機男過彎慘摔　網細看驚：圍欄有骨骸

辦公室1分47秒激叫聲曝！女子大喊「啊～」　網羞：快出人命了

想吃雞塊！她偷跑去麥當勞狂嗑　吃素男友怒分手：妳劈腿

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

谷歌地圖拍到「車禍瞬間」！重機男過彎慘摔　網細看驚：圍欄有骨骸

辦公室1分47秒激叫聲曝！女子大喊「啊～」　網羞：快出人命了

想吃雞塊！她偷跑去麥當勞狂嗑　吃素男友怒分手：妳劈腿

于子育大談師生戀！　演「黃嘉千女兒」：她有母愛光芒

趙小僑引產聽到「寶寶哭聲」　默契對視劉亮佐卻笑了

索沙連3年扛富邦悍將開幕先發　對戰中信兄弟有優勢

Netflix擬嚴禁「非同住者」共用帳號！　進行新測試要求用戶認證

「你能力比較好」工作7成都他扛...只調薪1千　網一面倒勸離職

25歲老婆「從沒有月經」…醫一查傻眼：她是男生　新婚尪陷絕望

打掉重練整頓台南安平治安　四分局新卸任分局長布達交接

潘裕文睽違4年開唱　嘉賓名單驚見「超大咖南韓女歌手」！

好好好想見到你　五月天台南演唱會周邊交通管制資訊看這裡

奈良美智特展場內上限45人！LINE官帳可查「預計等候時間」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

新奇熱門新聞

她去麥當勞大嗑雞塊　吃素男友怒分手：妳劈腿

辦公室1分47秒激叫聲曝！網羞：快出人命了

殯葬業主辦路跑　最大獎靈骨塔位

捐精魔人全球擁78子　其中1人在台灣

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

曼妙女子曬辣照...年齡曝光網全驚呆

高雄跳樓男遭「腰斬」　午時電梯自啟

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

婆婆開門見兒「裸體圍裙」嚇壞！怒斥媳不知羞恥

曹操為何不殺司馬懿？網揭「1關鍵」

更多熱門

相關新聞

看好南港！健策股東豪砸2.6億　不貸款買6戶商辦

看好南港！健策股東豪砸2.6億　不貸款買6戶商辦

台北南港因有「東區門戶計畫」，政府投入不少資金，進一步提升這裡的環境及機能，除了吸引不少建商在此推出新案之外，商辦大樓也是這裡的熱門產品，去年底就出現僑外資公司，一口氣砸下約2.6億元，買下6戶南港車站附近的商辦大樓，而且全額都是現金支付，沒有貸款紀錄。

寒假帶回家！他三度嘿咻小六女　母怒求重判：女兒受傷

寒假帶回家！他三度嘿咻小六女　母怒求重判：女兒受傷

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

男即將結婚還想約人妻同事「壞壞」　她的反應更母湯！

男即將結婚還想約人妻同事「壞壞」　她的反應更母湯！

寶佳入主華建後首案動土　桃園3案瞄準首購、首換族

寶佳入主華建後首案動土　桃園3案瞄準首購、首換族

關鍵字：

辦公室啪啪嘿咻呻吟聲同事高潮

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面