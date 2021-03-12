辦公室1分47秒激叫聲曝！女子大喊「啊～」　網羞：快出人命了

▲有網友在一處公司的大門外，聽見裡頭傳來「超激烈啪啪」聲。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

為了增進情趣和刺激感，有些人會選在不同的地方「啪啪」，像是摩鐵和辦公室，但若不小心玩太HIGH，恐怕「戰況」也會跟著傳到外人耳裡。香港一名網友日前就在臉書社團PO出一段影片，只見一處公司大門內不斷傳出激烈的呻吟聲，甚至還有手拍打肉體的聲音，讓不少網友看傻了眼。

這名香港網友9日在臉書PO出一段1分47秒的影片，只見畫面中的某處辦公室的門內，不斷傳出女子大聲喊叫「啊～」、「My God！My God！」的呻吟聲，期間還伴隨著男子的喘息聲，很明顯的就是一對男女正在「激戰中」，忘我的聲音甚至連旁邊工廠的機器聲音都掩蓋不住。

▲原PO詢問，聽到如此慘烈的戰況「該救還是不救？」（圖／翻攝自Facebook／翻攝自CheungBlenki 臉書）

隨著2人越戰越激烈，影片中還不時傳出拍打肉體的「啪！啪！」聲，而每一下「啪聲」，女子的聲音也更加「高亢、激昂」，聲音漸漸急促，最後還疑似在高潮時奮力一喊，瞬間只剩女子傳來的喘息聲。

原PO將影片PO在社團後，忍不住發文問「路過別人的公司，聽到裡面慘叫，救還是不救？在線等」。引發不少網友踴躍回應，紛紛表示「在玩SM吧」、「快去救人，搞出人命了」、「可不可以參戰」、「想見男女主角真面目」、「應該是腳底按摩啦」。