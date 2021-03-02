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保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫　醫師術後揭內幕：老公超綠

▲胃痛,肚子痛,嘔吐,脹氣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子因為私密處劇痛就醫，意外自揭婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

夫妻感情要和睦，雙方的相互包容與尊重是相當重要的。美國一名女子因私密處劇烈疼痛而前往就醫，起初以為是丈夫染上性病再傳染給她，才會導致身體不適，並不斷指責陪同就醫的丈夫。沒想到在醫師的檢查之下，竟然發現導致劇痛的主因是女子陰道卡了一個保險套，意外揭發一段婚外情的發生。

根據《太陽報》報導，美國《旅遊生活頻道》（TLC）《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）節目日前邀請醫師泰卡（Aminidhan Thekkar）分享這起特殊經歷，並請演員在節目中重現當時狀況。只見泰卡在為女子進行手術追查病痛根源時，竟然在陰道內取出一個陳年的保險套，而一旁的丈夫瞬間臉色大變，表情相當驚訝。

泰卡接著說道，原來該名丈夫在5年前曾經進行過輸精管切除手術，此後夫妻倆在行房時就沒有戴過保險套，沒想到此次就醫意外揭穿了妻子的出軌行為，「雖然對於我來說，私密處疼痛的主因只是因為有異物卡在陰道，不像一開始想像的那麼嚴重，是一件值得慶幸的事，但同時間對於女子在自己外遇的同時，還指責丈夫疑似傳染性病，則是相當令人訝異的」。

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