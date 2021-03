保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫　醫師術後揭內幕：老公超綠

▲女子因為私密處劇痛就醫,意外自揭婚外情。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

夫妻感情要和睦,雙方的相互包容與尊重是相當重要的。美國一名女子因私密處劇烈疼痛而前往就醫,起初以為是丈夫染上性病再傳染給她,才會導致身體不適,並不斷指責陪同就醫的丈夫。沒想到在醫師的檢查之下,竟然發現導致劇痛的主因是女子陰道卡了一個保險套,意外揭發一段婚外情的發生。

根據《太陽報》報導,美國《旅遊生活頻道》(TLC)《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)節目日前邀請醫師泰卡(Aminidhan Thekkar)分享這起特殊經歷,並請演員在節目中重現當時狀況。只見泰卡在為女子進行手術追查病痛根源時,竟然在陰道內取出一個陳年的保險套,而一旁的丈夫瞬間臉色大變,表情相當驚訝。

泰卡接著說道,原來該名丈夫在5年前曾經進行過輸精管切除手術,此後夫妻倆在行房時就沒有戴過保險套,沒想到此次就醫意外揭穿了妻子的出軌行為,「雖然對於我來說,私密處疼痛的主因只是因為有異物卡在陰道,不像一開始想像的那麼嚴重,是一件值得慶幸的事,但同時間對於女子在自己外遇的同時,還指責丈夫疑似傳染性病,則是相當令人訝異的」。