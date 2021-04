夫婦野外激情車震…竟遭牛突襲直盯！　人妻驚嚇「狂頂」下體出血

▲夫婦野外激戰被牛牛突襲直盯。(圖/取自免費圖庫Unsplash)



記者張方瑀/編譯

許多結婚已久的老夫老妻,都希望可以替逐漸冷淡的性生活找刺激。就有一對結縭9年的夫妻試著開車到田野,準備在野外來場車震,沒想到夫妻倆正開始翻雲覆雨時,太太竟發現窗外有雙眼睛死盯著他們看,大聲尖叫後仔細看,居然是一頭牛;結果太太還因驚恐扭動身軀,造成下體出血緊急送醫。

旅遊生活頻道(TLC)一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)透過演員表演,重現伴侶們在歡愛時曾發生的各種意外。一對結婚9年的夫妻布萊恩(Brian)與漢娜(Hannah)因為生了孩子又長期忙於工作,許久沒有好好享受性生活;某天倆人在酒吧暢飲幾杯後,決定開著車到郊外,準備來場野外車震。

漢娜說,在車上絕對沒有房間舒服,「有時候還會有點尷尬,不得不停下來大笑一翻。」結果當兩個人喬好姿勢,準備翻雲覆雨時,漢娜轉頭往窗外一看,居然看到有雙眼睛正直直地盯著他們,「我從窗戶探出頭,看到一個大鼻子在那裡,原來是一頭牛緊貼著窗戶偷看,我真的嚇壞了。」

結果受到驚嚇的倆人,快速地扭動了身體,沒想到漢娜感到下體一陣劇痛,並且開始出血,布萊恩只好立刻開車到急診室。急診室醫師表示,漢娜的腹部有個腫塊,是因為性交時太過激烈頂撞,導致卵巢囊腫破裂,休息後即可康復。

布萊恩也說,當時他的岳父立刻趕來醫院,聽到醫生說明受傷原因後,兩人還在急診室外尷尬了一陣子,「但這件事情後,我跟岳父的關係更加緊密,很多事情的討論也再也不是禁忌了。」

