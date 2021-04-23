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社會 社會焦點 保障人權

120萬私賣槍彈專用權！運動協會4槍1700子彈外流　拿霰彈槍打獵破功

記者高堂堯／南投報導

鄭姓男子去年（109年）遭南投警方查獲持有制式霰彈槍和霰彈，經查槍彈來源竟是台中市某運動協會；檢警偵查年餘，發現該協會陳姓理事長等人竟以槍枝「專屬使用權」為名，向多名會員分別收取高額授權金後，任其將槍彈攜出庫房使用、保管，一人索費最高120萬，日前以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將陳男和張姓秘書起訴。

▲台中市某射擊運動協會主管涉嫌非法提供會員使用槍彈，遭檢方提起公訴。（圖／民眾提供）

▲台中市某運動協會主管涉嫌非法提供會員使用槍彈，遭檢方提起公訴。（圖／民眾提供）

警方去年3月間查獲鄭男持有制式霰彈槍1支、改造霰彈35顆，鄭男供稱自己是台中市某運動協會會員，槍彈也是該協會提供，準備攜往國姓鄉山區打獵；檢方接獲本案移送後，認為該協會任由會員使用槍彈事態嚴重，去年8月和11月間2度在南投、高雄和台中多處發動搜索，查扣該協會非法外流的制式手槍3支、子彈1700餘發，以及槍管、彈匣等槍砲主要組成零件。

▲台中市某射擊運動協會主管涉嫌非法提供會員使用槍彈，遭檢方提起公訴。（圖／民眾提供）

▲台中市某運動協會主管涉嫌非法提供會員使用槍彈，遭檢方提起公訴。（圖／民眾提供）

檢方調查，該運動協會陳姓會長和張姓秘書，為求協會經營順利、以利收取會員年費，竟對外宣稱只要加入會員，再繳交105萬至120萬元不等金額，即能購得射擊運動用槍枝的「專屬使用權」，並可任意將槍彈攜離槍彈庫房。

檢方指出，陳姓會長和張姓秘書平時即在未陳報主管機關，也未會同槍彈庫房所在地員警清點的情況下，自庫房取出槍彈，任由蔡姓、高姓、謝姓、廖姓、鄭姓等5名會員於靶場外各地點從事射擊使用，更由會員自行保管制式手槍、子彈；而於主管機關檢查槍彈前，陳男和張男還會事先向會員取回槍彈入庫。

檢方表示，陳姓會長和張姓秘書明知依國際運動總會競賽相關規定，射擊運動槍彈為專供比賽或運動使用，且相關團體或會員皆須依射擊運動槍彈管理辦法程序，才能將槍彈攜離庫房，以2人涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條之未經許可運輸、持有制式手槍，以及第12條販賣彈藥等罪嫌提起公訴；上述5名會員因誤信陳姓會長等人，以為是合法使用槍彈，予以不起訴處分。

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