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造山運動讓美崙溪轉彎！花蓮無圍牆學堂　走出書本認識花蓮

▲生態導覽老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

生態導覽老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市立圖書館今天在美崙溪畔辦理「大手牽小手走讀美崙溪 春日饗宴」活動，由花蓮在地知名生態導覽專家簡任廷老師和范力仁老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀，市長魏嘉賢表示，期望能透過更多探索與體驗的方式，讓大家更認識這美麗的溪流，一起守護美崙溪。

「旅行就像讀一本書」，花蓮市立圖書館近年來設計多場「無圍牆」學堂，帶領大小朋友走出書本認識花蓮，包括前往理想大地的豐之谷、青陽蝴蝶農場、鳯林煙樓、白鮑溪尋找玉石、出海賞鯨、溯溪、悶蛋小鎮-玉里，今年度首場的共遊美崙溪於18日登場，吸引19組親子，共計46人參加。

▲生態導覽老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

一行人從市圖兒童館出發，經過萬壽抽水站跨過堤防後，映入眼簾的就是依畏在美崙山旁的主角－美崙溪。簡老師說，美崙溪原本是一路向東奔向太平洋的，可能沒有機會流經花蓮市市內，但由於米崙斷層造山運動形成美崙山後，才讓美崙溪轉個彎變成今日的模樣，成為花蓮市用水的大動脈。

美崙溪沿岸有著豐富的自然生態，老師們沿途解說各種動植物，帶著大小朋友用肉眼觀察動物生態、用望遠鏡看棲息在溪中季節性侯鳥及多樣鳥類，讓大家清楚知道到底有哪些動物是棲息在美崙溪。

▲生態導覽老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

導覽老師帶來中華鼈，以實體解說外來種生物帶來的生態危害。

簡老師更帶來外來種中華鱉、巴西烏龜，用活體解說動物的特色，「脖子好長，像恐龍」、「會不會咬人？」、「摸起來軟軟、冰冰的」，小朋友看到老師帶來的鱉，興奮又害怕的圍著觀察，也動手摸摸看龜殼與四肢，是難得的體驗。

簡老師說，近年外來種的入侵益加嚴重，可能會吃掉大量的小魚、昆蟲，對當地生態造成威脅，再加上部分物種遭嚴重捕捉與棲地干擾，原生族群數量正在大幅縮減，希望透過這場親子活動，讓大家了解原生種遇到多大的危機，外來種又是如何入侵到我們的生活之中，而且就發生在大家生活的周遭。

▲生態導覽老師帶領民眾沿著美崙溪畔一探自然生態及景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

小朋友興奮又害怕的圍著觀察，也動手摸摸看龜殼與四肢，是難得的體驗。

魏嘉賢市長表示，蜿蜒秀麗的美崙溪是花蓮市的重要溪流，沿途可以欣賞河岸景觀豐富的自然生態，市公所結合專業生態導師的解說走讀美崙溪，一覽無遺美崙溪美景，也讓民眾瞭解美崙溪水環境的多樣性，期盼這場活動，讓大家產生對興趣到更進一步學習到環境維護的重要性，也希望有更多的市民朋友們願意為自然生態的維護盡一份心力，齊心打造美麗家園。

花蓮市立圖書館長陳怡琳說，此次走讀美崙溪活動，以閱讀、生態、環境為主軸，結合在地自然人文地景等文化脈絡元素，帶領讀者走出戶外實地體驗觀察，深入在地生活，讓讀者發現閱讀的不同風貌，未來市圖也會持續推出更多創新有趣的閱讀活動。

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