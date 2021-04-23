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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘忠政確認蔡英文是「局外人」　江啟臣有共鳴

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政22日會見總統蔡英文，他在會後受訪時則指出，看見蔡英文臉孔凝重，確認蔡英文是「局外人」。國民黨主席江啟臣23日受訪時深有同感地表示，蔡英文沒有直接回應環團，會讓人覺得是否只是摸頭而已，國民黨的具體行動，就是拚828的公投。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組 立委江啟臣 經濟部長王美花 國發會主委龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，國民黨這幾年大力著墨環保與民生議題，22日中午以高度誠意邀環團在智庫見面，智庫永續發展組召集人陳宜民表示，早在3月30日曾召開專家學者會議，擬出「氣候變遷應變及調適法草案」，邀請環保團體，就是讓環團了解草案的內容，並請環團給予意見。

陳宜民表示，民間團體的意見都很接地氣，會中沒有針鋒相對，第一次與環團的互動很不錯，希望未來還有第二場、第三場的討論，將問題再做釐清，這次屬於閉門會議，下次可能就會進行直播。

相較於與國民黨之間達成共識，環團進入總統府開會卻不是這麼順利。潘忠政指出，會議結束感覺非常沈重，看到蔡英文臉孔凝重，過程自己提到是否能宣布停工，顯然蔡英文覺得不是時候，過去一直說小英是局外人，這次也是要這樣說，民進黨完全不了解，工程就是會破壞藻礁300公頃。

潘忠政說，最後一直試著努力發言，蔡英文也是願意讓她講，把會被破壞的狀況說明，甚至送蔡英文禮物（夢幻藻礁T恤）時跟她說，藻礁正在被三接破壞中，那時覺得她臉色也是沈重，而經濟部則說已經盡力守護了，但會被破壞300公頃，會議結束後「很失望」。

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