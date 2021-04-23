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社會 社會焦點 保障人權

「潑屎妹」順走路邊安全帽！為奔夜店帥哥家淪竊賊　遭北檢起訴

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

20歲的邱女去年9月於北市信義區威秀影城前遭人潑灑穢物，引發社會關注、還被封為「潑屎妹」；如今人紅是非多，流連夜店的潑屎妹又因急著要與剛認識的帥哥回家，竟順手偷走路邊機車上的安全帽，因此吃上竊盜官司，台北地檢署日前偵結，認為邱女犯行明確，依竊盜罪將其起訴。

▲獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源。（圖／記者陳以昇攝）

▲「潑屎妹」邱女為了跟夜店帥哥回家，順手拿走一旁機車上的安全帽，因此遭依竊盜罪起訴。（資料照／記者陳以昇攝）

邱女自承喜歡泡夜店、喝酒，去年在信義區夜店結識柯姓男子，不料2人卻發生口角，邱女於網路上猛酸柯男「矮子」，因此遭到潑糞報復；誇張畫面一度在社群網站上瘋傳，邱女也因此被封為「潑屎妹」一炮而紅。

但邱女爆紅後是非不斷，今年3月才被爆於夜店與另名張姓女子發生口角，張女因看不慣到處搭訕男人，兩人因此爆發激烈衝突、扭打成一團，事後還互告傷害，還不等這樁糾紛落幕，如今邱女又因另起竊盜案件遭到北起訴。

檢方調查，邱女去年在信義區夜店認識了一名帥哥，2人一拍即合，便決定由男子騎機車載她返家，但男子車上就只有一頂安全帽，邱女為此順手牽羊，隨意拿走一旁機車上的安全帽，因此遭到失主報案提告。

警方事後循線找到邱女，邱辯稱，是男子聲稱該輛機車是他友人所有，因此才會順手「借用」安全帽，並無竊盜犯意；但男子到案後卻駁斥，從未這樣向邱女說過，且事後邱女離開，還把安全帽丟在他家，後續他已歸還失主。檢方認為，邱女偷竊安全帽的過程全被監視器拍下，罪證確鑿，因此依竊盜罪嫌將其起訴。

▼邱女去年於信義區遭柯男潑灑穢物，因此一炮而紅。（資料照／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

▲▼台北信義長髮女遭潑糞。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

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