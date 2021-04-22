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騎車「沒戴安全帽」　遇2警前方閒聊！僅2步距離…阿伯定格不敢動

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲阿伯騎車沒戴安全帽。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

為了行車安全，騎機車時都要戴安全帽，若沒有戴安全帽就上路的話，可開罰500元紅單，一名網友日前騎機車上路，遇到一名阿伯未戴安全帽，正前面就停著兩台警車，阿伯像是被定格一樣，完全不敢亂動，深怕一不小心就會被警察發現，許多網友看到後笑說「我都看得到阿伯的汗珠了」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，騎機車等紅燈時，看到隔壁騎機車的阿伯頭頂空空，前方約兩步路的距離，正停著兩台警車，兩名員警正在開心的聊天，沒有發現後方的阿伯沒有戴安全帽，原PO拍下這個畫面，並寫道「阿伯初4惹（出事了）！看一次笑一次」。

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台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）2496178

▲騎機車戴安全帽是安全常識。（圖／記者李毓康攝）

只見阿伯很緊張地在警察後面待著，像是定格一樣，一動也不敢動，深怕一個動作就被警察發現。影片曝光後，許多網友笑翻，「拍謝我笑到不行」、「阿北表示：千萬不要轉頭」、「敵不動我不動」、「警察沒抓他，一定是因為阿伯有帝王引擎」、「阿北：我當時害怕極了」、「最高品質靜悄悄」、「阿北的腋下一定很濕」。

根據《道路交通安全規則》第88條第1項第5款規定，「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰」。而原PO在行駛道路上拿出手機拍攝也一樣違法，根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣1000元罰鍰。

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