新婚夜都被她毀了　老闆娘喜酒宴客見「女員工在桌邊蹲下」氣炸

▲林姓老闆娘請員工擔任喜宴工作人員，沒想到卻因此被偷走25萬元禮金。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名事業有成的林姓女子，今年初喜成新嫁娘，在高檔飯店設宴款待親友，員工到場協助招待，沒想到喜宴到一半，就發現一疊紅包、約25萬元禮金被偷，林女的洞房花燭夜變成到處打電話、看監視器找紅包的惡夢，最終找紅包小偷是江姓女員工，而且江女歸還紅包前，還是忍不住抽走5萬4千元，台北地檢署20日依竊盜罪起訴江女。

據了解，20多歲的林姓女子是在1月間，選擇在台北遠企舉辦婚禮，除了找信任的親友協助收禮外，也請江姓女員工等人，在收禮處幫忙分送賓客結婚小禮，林女開開心心地穿禮服走紅毯接受祝福，可是宴席到一半時，擔任總招待的哥哥找她說悄悄話。

▲新娘子喜宴到一半被告知，有人偷走一大疊紅包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原來是禮金處發現，有一整疊紅包不見了，經過清點，一共遺失了19包、共約25萬元，哥哥在現場找不到飯店人員協助，只能打擾林女的好心情，親自打電話找先前聯繫的業務人員幫忙，經調閱監視器，發現江女曾在禮金處的桌子旁邊，不自然地蹲下，然後起身，走向廁所。

林女電詢江女事發經過，江女起初裝傻否認行竊，然後偷偷把紅包放到飯店逃生梯附近，再告訴林女，紅包被她不小心放錯地方了，林女前往清點，並和禮金簿比對，發現有一包長輩的6萬元紅包，紅袋上被誤寫成6千元，經向長輩確認實為6萬元，但袋內只剩下6千元，再致電江女質問，江女才坦承抽走了裡面的5萬4千元。

▲新娘子的洞房花燭夜都浪費在找紅包小偷，氣得拒絕原諒行竊的員工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

江女不但因此失去工作，還被控涉嫌竊盜，她到案坦承實在克制不了衝動，目前已經在就醫中，希望取得和解；林女則指出，當初江女在其他地方上班就有手腳不乾淨的風評，沒想到好心提供江女工作機會，卻是養老鼠咬布袋，害她大好新婚夜都在忙著看監視畫面、打電話連繫找紅包，因此拒絕原諒江女。

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