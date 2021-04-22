氣成這樣？大林蒲自救會不滿服務中心態度差　動手砸毀2台電腦

記者黃子倩／高雄報導

高雄發生一起毀損案！事發在今（22日）近11點時，大林蒲自救會黃姓會長因與高雄市政府遷村服務中心工作人員持不同看法，竟在眾目睽睽下，憤而將服務處電腦2台及沿海六里遷村模型圖損壞！另一名吳姓民眾則逕自將辦公室職員桌上他人申請表2份8張（民眾申請公文書）拿走放在左邊口袋，妨害現場行使公務，經員警到場命吳男將申請表取出，他才配合交出申請表。

▲男子因與政府遷村服務中心工作人員持不同看法，竟將服務處電腦及模型砸毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子因與政府遷村服務中心工作人員持不同看法，竟將服務處電腦及模型砸毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，事後與現場都發局大林蒲遷村服務中心代表製作筆錄，她表示目前損失金額尚不清楚，後續是否提出告訴，要進一步請示市府長官才清楚。事發之後，大林所員警依規定將黃男，依妨害公務與毀損公物現行犯偵辦；吳男則依妨害公務及強制罪現行犯移送。

後續大林派出所將與服務中心建立聯繫窗口，有狀況立即通報處理，並加強服務中心的巡邏及安全維護。小港分局呼籲，民眾發生類似狀況時，應理性溝通，並循正常管道協調。

▲男子因與政府遷村服務中心工作人員持不同看法，竟將服務處電腦及模型砸毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

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