▲很多人都不知道50嵐其實發跡於台南。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

很多台灣人都愛喝飲料，而品質穩定的50嵐更是不少人每天必喝的飲料品牌，在全台擁有超過500間分店的龐大規模，就連澎湖金門都有分店，但也有人發現，50嵐雖發跡於台南，但在台南店家很少，甚至連北部熱賣的「1號」（四季春+珍波椰）都沒有。對此，粉專「台南式」揭密了背後原因，故事要從27年前說起...

50嵐的歷史：

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1994年，位於南區德興路上，50嵐創辦人馬先生在家人的雞排攤旁悄悄擺攤，賣起了果汁茶飲。後來，由於沒有店名實在不太方便，於是他隨手翻翻日本雜誌，看到了五十嵐這個姓氏，覺得好聽又好記，所以最初的「50嵐」店名就這麼誕生了。

兩年後，位於德興路的小攤子生意越來越好，擴大成為騎樓吧台的方式營業。又過了一年，來到1997年，位於南區新孝路上50嵐第一間模範標準店型正式成立。接下來，50嵐漸漸的在台南市區拓展，幾年下來也開了十幾間分店，不過都隱身在小巷弄間，不太引人注目。

後來馬先生的親朋好友陸續投入經營，2000年馬先生的軍中好友成立了公司，代理起50嵐在高雄區的業務。隨後2002年，中區也由馬先生的妹妹取得代理權，並且大舉擴張，短短6年間就開了上百家分店。不過，開得快並沒有倒得快，因為中區50嵐對於加盟店有嚴格要求，只有在50嵐直營店工作滿一年以上的員工，經過考試合格後才能獲得認可加盟，否則一般人是不能隨意加盟的。

2003年北區、2005年桃竹苗區也陸續由創辦人的親朋好友成立代理公司經營（2016年桃竹苗區與中區合併）。50嵐自此在全台各地站穩腳步，成為了家喻戶曉的飲料店。

目前全台50嵐共分為4個分區，分別是由三間不同代理公司管理經營的北區（台北、新北、基隆）、中區（桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門）、高雄區（高雄、屏東、台東），以及唯獨由總公司直接管理的台南區（台南、高雄岡山、路竹）。

50嵐在台南分店少、不賣1號的「關鍵」原因。

究竟為什麼50嵐明明發跡自台南，但在台南分店卻那麽少，而且也喝不到「1號」呢？早年其實包括安南區、仁德甚至新營都曾有50嵐，但後來都陸續搬家或撤離，單純就只是因為創辦人想要擁有簡單一點的生活，不想過於忙碌，因此台南區不隨意開放加盟。20多年來，創辦人始終親力親為固守台南市場，其餘時間也把關著台灣各區50嵐的原物料。

至於50嵐在北部地區風靡的「1號」，也就是四季春加珍波椰，前陣子高屏地區也開始賣了，為什麼台南沒有賣呢？其實原因一樣很簡單，就是創辦人也希望原物料控管越簡單越好，再加上過去曾爆發的塑化劑事件，因此像是北部的50嵐有椰果、布丁等等加料選項，由創辦人掌管的台南區決定不採用，而同樣由台南區掌管的高雄岡山和路竹的50嵐，也自然喝不到「1號」囉！

相比台灣其他地區超多分店的狀況，台南目前只有舊市區（安南除外）和永康有分店，台南的50嵐就如同創辦人一樣低調，不過相比宜蘭和花蓮一間50嵐也沒有，還是幸福許多啦！

※本文由《台南式》授權報導，未經同意禁止轉載。