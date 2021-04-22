遭國民黨4人爆訪印尼「圖謀私利」　蘇嘉全：道歉就撤告

▲蘇嘉全不滿去年遭國民黨4人爆料訪印謀私利，提告求償200萬元，22日透律師表示，只要對方當庭道歉就撤告。（圖，資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅志華／台北報導

國民黨立委王育敏、文傳會副主委黃子哲，及北市議員羅智強、游淑慧4人於2020年7月間，依駐印尼使館電報，爆料時任總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清叔姪，於2016年間訪印尼時「圖謀私利」，蘇嘉全向4人提告求償200萬元，北院22日開庭，外使館回函，澄清那封控訴電文是「同仁自行臆測」的誤解，蘇嘉全稱對方出庭道歉就撤告，但律師葉慶元表示，4人評論有據無須道歉，本案將於5月6日續審。

我駐印尼使館於2016年12月間，發電報控訴國營事業似已被中間人操控，企圖將我政府相關部會，及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利，並舉蘇嘉全、蘇震清參與的行程為案例，此電報經解密後，國民黨4人開記者會爆料，要求蘇嘉全叔姪解釋。

本電文經外交部證實為真、僅日期誤植，蘇嘉全提告後，法院向外交部函詢，收到回覆指稱，那封電文只是提醒國營企業來印尼談投資，不宜由中介干預排除外館參與，不料卻被部分人士引為控訴蘇嘉全等人從中牟利，非該電報的本意，另指電報中，2016年9月蘇嘉全訪印尼是由某集團安排的說法，應是外交部經濟組同仁自行臆測而生的誤解。

蘇嘉全認為，外交部的回函已還他清白，主張國民黨4人當初查證不實，但只要他們願意出庭道歉，便願意撤告；國民黨委任律師葉慶元表示，4人評論時任總統府秘書長蘇嘉全有據，不須為此事道歉，且外交部在幾年後改口的內容，真實性也有討論空間。

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