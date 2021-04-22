才擠上捷運！氣質OL「摟男友式」依偎這根　網愣：想跳鋼管？

▲台北捷運。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

捷運對許多通勤族來說非常方便，不過，卻總有些人把方便當隨便，為了自己舒服而造成別人困擾。一名女網友就發文表示，捷運尖峰時段總擠滿人，結果還有人霸占扶桿，真的很令人受不了。貼文曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「我只有在超級空的車廂才會這樣耶」、「當作在扶男朋友吧」。

這名女網友在Dcard上發文，表示日前在尖峰時段搭捷運就已經很擠了，結果居然還有乘客霸占扶桿，讓其他人完全沒地方抓，只能被迫訓練平衡感，這種行為真的很惹人厭。

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從原PO貼出的照片可見，該名穿黑色外套的女乘客伸出右手，勾住捷運中間的銀色扶桿，就好似在「摟男友」，絲毫不覺得這種行為已經造成他人困擾。

▲該名乘客的行為已經造成其他人的困擾了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「跟他講不好意思你抓到我這根了，這根要抓的桿子」、「為了滑手機啊，這樣比較好滑手機，又不容易摔倒」、「直接抓空隙啊，反正她都那麼自私了」、「還有遇過我原本抓著桿子，大媽沒看，背直接靠在桿子上壓我的手」、「這種人真的超級多很傻眼欸」、「想跳鋼管吧」。

不過，也有些網友認為應該當場說清楚，「我在捷運上遇到這種，都直接說：不好意思，我要扶柱子」、「請直接跟她說」。對此，就有過來人表示，她先前遇到這種狀況便直接制止對方，怎料卻遭嗆「你手不會閃嗎」、「我就自私」，讓她相當無奈。