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《全明星2》緋聞連環爆！粉絲嘆：不熱血了　抓包江宏傑1句話打臉

▲▼周予天席惟倫。（圖／翻攝自Instagram／justezlike_ac、riko52112）

▲席惟倫（後排右三）和周予天（前排左二）都是紅隊成員。（圖／翻攝自Instagram／riko52112）

記者曾筠淇／綜合報導

先前才爆出采子與何孟遠搞曖昧，同為《全明星運動會2》的席惟倫和周予天又被直擊在公園額頭吻。因此，就有不少網友在Dcard上討論選手到底該不該在比賽期間談戀愛，正反兩派意外掀起鍵盤戰；其中，還有眼尖網友發現，紅隊領隊江宏傑也曾留言，表示「隊內不准談戀愛！」

《全明星運動會》第二季的花邊新聞不斷，胡宇威作為第一季「學長」，日前就曾坦言若隊員偷偷談戀愛，身為隊長的他可能會生氣；事實上，他在第一季擔任藍隊隊長時，就有下禁愛令，「就是專心運動、專心比賽比較重要」，在賽季期間，不論與同隊或他隊談戀愛都不行。

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與第一季相比，第二季開播以來緋聞連環爆，因此就有不少網友覺得運動節目已經變調，在Dcard上直言「想念上一季都是單純來運動，這季是來找對象的嗎」、「如果他們是第二季結束後才被拍到曖昧，我就會覺得這對好配、支持！啊現在還在比賽耶」、「到底第二季是來比賽的還是來談戀愛的」、「變成全明星戀愛巴士了嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／_gored_）

▲江宏傑曾留言表示，「隊內不准談戀愛！」（圖／翻攝自Instagram／_gored_）

不過，也有另一派網友認為，「我覺得不見得會因為談戀愛就不專心比賽耶，其他人不也都有交往對象來參賽，而且同隊也沒有放水什麼的問題」、「為啥不行談戀愛啊？誰說戀愛會影響表現」、「到底為什麼不能談戀愛？這樣運動員都不能談戀愛結婚嗎」、「這不就跟班對一樣嗎」、「比賽跟戀愛是沒有關係的吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／_gored_）

▲有網友針對江宏傑的留言開酸。（圖／翻攝自Instagram／_gored_）

此外，也有眼尖網友發現，IG帳號「全明星運動會第二季-紅隊GoRed」曾發布一影片，因為曹佑寧和王家梁默契牽起周予天的手，因此內文就幽默寫道「隊內禁止戀愛」；而紅隊領隊江宏傑也在下方留言表示，「隊內不准談戀愛！」然而，如今卻接連爆出一連串彷彿「戀愛巴士」的情節，也讓網友忍不住在底下酸說，「可是被拍到席惟倫跟周予天在一起了。」

▼網友反應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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