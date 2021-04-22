蘇嘉全「印尼案」怒告藍營4人　外交部回函法院駐印公文曝光真相

▲前總統府秘書長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統府前秘書長蘇嘉全、立委蘇震清被國民黨文傳會主委王育敏、文傳會副主委黃子哲、議員羅智強、游淑慧指控，私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要圖謀私利。對此，蘇嘉全怒告4人，並求償200萬元；台北地院今開庭，而蘇的代理人公開外交部回函給法院的公文與附件，曝光事件來龍去脈，內容證實此事件應是代表處經濟組同仁自行揣測而生的誤解。

根據蘇嘉全代理人提供的文件，外交部在今年1月12日回函給台北地院，附件是駐印尼代表處2016年12月20日的電報，內容中外交部確認駐印尼代表處電報確實為真，只是電報日期「誤植為2017年」。

外交部在今年1月11日也有一份駐印尼代表處回函給法院的公文，確定2016年12月20日的電報是當時許姓政務組長所處理，但駐印尼大使陳中、經濟組同仁、時任經濟部次長王美花開會時，許姓組長並不在場，而是副代表會後口述，代為撰稿呈核。

在回函中也指出，駐印尼代表處2016年12月20日電報是提醒國營企業來印尼洽談投資不宜由中介干預、排除外館參與，某些報導和人士引申為「指涉蘇前院長等將從中牟利，並非本處電報之本意」。

另外，蘇嘉全2016年9月初私人訪問印尼，是由台商會僑領等人接機、安排活動；而2016年12月20日電報稱「由揚運集團安排」等事，應是代表處經濟組同仁自行揣測而生的誤解。

在上午開庭時，蘇嘉全委任律師許惠峰表示，根據外交部回函資料，事實已經被澄清，如果4人願意道歉，蘇嘉全可以撤回訴訟；不過，被告的委任律師葉慶元表示，會轉告當事人，但道歉沒有空間，希望蘇嘉全主動撤告，不要浪費司法資源。

▼外交部回函法院，證實駐印尼代表處的電報公文是真的。（點圖放大／記者陶本和翻攝）

