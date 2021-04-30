印尼潛艦失事原因曝！　印尼海軍：恐被「內孤立波」巨力拉入深水

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日演習失聯後，印尼軍方24日證實，已找到艦艇殘骸，艦上53人全數罹難。最新調查指出，潛艦失蹤的海域出現名為「內孤立波」（internal solitary wave）的水下現象，會將艦艇瞬間下拉到難以負荷的深度，很可能是造成這是世故的罪魁禍首。

根據《海峽時報》報導，印尼海軍指揮參謀學院院長伊汪表示，日本氣象衛星「向日葵8號」（Himawari 8）拍攝到的影像證實，南伽拉號失聯時周圍出現內孤立波，「如果被內孤立波擊中，就會被水流拖著，迅速下降，沒有人能對抗自然，我們說的是200萬到400萬立方公尺的水打到你身上，有人能克服這點嗎？南伽拉號瞬間下降了13公尺。」

▲印尼潛艦KRI Nanggala-402沉沒53人罹難。（圖／達志影像／美聯社）



伊汪（Iwan Isnurwanto）指出，「艦上官兵無計可施，若被這種波往下拽…完全沒時間做任何因應。艦身很可能傾斜（朝下），導致所有人滾落艦尾。我們必須進一步調查，但這是最有可能的失事原因。」

據了解，內孤立波的巨大振幅會造成強力海流，被視為海洋工程與潛艦航行的一大危害，會帶給海上鑽油平台意想不到的強大壓力。海軍少將阿里（Muhammad Ali）表示，在未來海軍的行動中，會更加考慮這種情況，也會對此做進一步調查。

阿里表示，目前軍方的工作重點是找回海底的遺失物。與此同時，船員家屬也希望能夠打撈遺體，22歲魚雷射手庫蘇馬（Pandu Yudha Kusuma）的父親說，「我們知道這需要時間，但我們都希望能見到他最後一面。」

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