「抖音第一美女」黑歷史照被掀！寬鼻厚唇單眼皮...網嚇：同一人？

▲迅猛龍特蕾莎擁有精緻五官，受到許多網友喜愛，但最近有網友起底她0年前的黑歷史照，模樣與現在差很大。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

今年24歲大陸正妹網紅「迅猛龍特蕾莎」，因為有一張白皙小巧的鵝蛋臉，加上立體精緻的五官，讓她有「抖音第一美女」稱號，甚至還被封為是「廈門林志玲」，美貌與氣質都有一定水準。過去她曾自招，在濾鏡下的自己，不論瘦臉還是磨皮效果都「開超大」，這幾年來常被質疑是是人工美女，而就在此時，近日網路上瘋傳她10年前的黑歷史照，寬鼻厚唇的土氣模樣，跟現在的她完全是判若兩人，引起網友熱議。

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▲迅猛龍特蕾莎昔日的照片被挖出。（圖／翻攝自微博）

迅猛龍特蕾莎先前多次被質疑整形，但她始終不認自己有過「修修臉」，但承認自己的瘦臉、大眼等濾鏡特效「開很大」；先前她還剛跟另一位美女直播主「章魚妹」連線，迅猛龍特蕾莎因玩遊戲輸了，被罰關美顏濾鏡，結果發現關了濾鏡的她，容貌沒什麼差異，當時還被網友盛讚「簡直是自體發光」。

不過近日迅猛龍特蕾莎昔日的照片卻被挖出土爆料，照片中的她不但穿著平凡，還有一對單眼皮、寬鼻翼及豐厚嘴唇，與她現在五官超精緻的模樣「差很大」，有網友看到這張疑似昔日迅猛龍特蕾莎的舊照，嚇得忍不住質疑「這是同一個人？」、「也差太多了吧」。

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