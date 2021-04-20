每月仍爽領18萬！「退案王」檢察官背景曝　遭退件123次吃2丙

▲宜蘭地檢署傳出資深檢察官吳志成工作態度散漫，9個月內遭退案123件，還連續兩年考核遭評判為不良。（圖／CTWANT提供）

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總統蔡英文在2016年首次競選總統前，打著司法改革等政見旗幟，大勝國民黨總統候選人朱立倫300萬票，顯示司改是民心所向；她上任後也召開全國司改會議，決議要建立司法官退場機制，但諷刺的是，在憲法終身職的保障下，許多辦案遭到非議的檢察官，至今仍無適當的淘汰機制，讓警界及司法界議論紛紛。其中，宜蘭地檢署資深檢察官吳志成，就是最明顯的例子。

宜蘭地檢署（宜檢）資深檢察官吳志成，去年1月到9月間經手偵查並移送的案件，竟有高達123件遭檢察長和主任檢察官退件，在全台1300多位檢察官中，成為「退案王」，許多案件可能必須重啟偵辦，嚴重影響民眾權益，吳志成還連續2年被考核為「職務評定不良好（等於一般公務員的考績丙等）」，但依然每月爽領18萬元，且無法被汰除，令人傻眼。

▲資深檢察官吳志成自己還在檢察官內部網站「檢察官論壇」上坦承遭退件123件，但認為是受到不公待遇「什麼都想罵出來」。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，64歲的吳志成畢業於中興大學法律系、法務部司法官訓練所（現為司法官學院）第28期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官，他的同期同學有法務部檢察司長林錦村、保護司長黃玉垣等人。

檢察官界普遍認為，吳志成的操守沒問題，但個性特立獨行，辦案不喜歡受限制，相當抗拒上級長官的層層節制，再加上近年來辦案不夠敬業，這可能是他慘遭退件123次、又連兩年「吃大丙」的主要原因。

對於吳志成遭退案123件、及連續評定不良好一事，宜蘭地檢署三緘其口，不願回應，只強調沒有濫權，未來會繼續把關。

吳志成本人則表示，他不知道高檢署的調查結果，沒辦法答覆記者提問，然後只說「不好意思」，隨即掛上電話。

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