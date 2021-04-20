憲法「鑽石級保障」！檢察官終身職無法汰除　烏龍查案仍月領18萬

▲民間司改會之前就曾以行動劇諷刺法官法的「個案評鑑制度」成效不彰，檢察官、法官評鑑委員會3年僅各移送7名檢察官。（圖／CTWANT提供）

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宜蘭地檢署資深檢察官吳志成去年經手偵辦移送的案件中，竟有123件遭退件，引起司法界熱議，但這樣辦案品質的檢察官就目前現有規定，卻無法有效汰除，因為憲法規定，法官具有終身職保障，目的要讓法官在無後顧之憂前提下，獨立行使職權，避免執政當局藉由免除法官職務、動輒干涉司法審判。

至於檢察官的部分，根據大法官會議解釋，檢察官與法官享有同樣保障，加上檢察官也適用《法官法》，因此檢察官與法官成為目前台灣唯二的終身職，被外界認為是「鑽石級保障」。

檢察官的身分和職務保障很充足，可是不適任檢察官該如何退場，依照現行制度，其實存在很大漏洞，例如敬業精神不足、結案品質不佳的檢察官，只要不涉及品德操守，就很難列入汰除名單，這些檢察官每月最高可爽領18萬元，連「職務評定不良好（考績丙等）」都不容易，再加上不少檢察長鄉愿，不願得罪所屬檢察官，因此以往全國1300餘位檢察官，每年只有不到1%的個位數檢察官考績吃丙。

雖然今年在法務部長蔡清祥的改革下，提高為21名檢察官吃丙，卻也只佔全體檢察官不到2%的比例，若從上述數據來看，這麼少的檢察官考績被打丙等，檢察官辦案似乎應該廣受人民信賴。

但根據中正大學犯罪研究中心的最新民調，滿意檢察官偵查犯罪工作的有52.7%，可是仍有將近一半民眾持保留態度，顯示檢察官要贏得民眾支持，還有不少改進空間。以吳志成的狀況來說，依現有法令和機制無法對他做出處置，至於未來是否會送交法務部檢察官評鑑委員會進行評鑑，並展開懲戒程序，則有待觀察。

▲吳志成質疑宜檢的主任檢察官太輕鬆，只辦理酒駕和過失傷害等簡易案件，並指稱有主任檢察官一人占用兩間宿舍，引發檢察官間熱議。（圖／CTWANT提供）

對於吳志成遭退案123件、及連續評定不良好一事，宜蘭地檢署三緘其口，不願回應，只強調沒有濫權，未來會繼續把關。

吳志成本人則表示，他不知道高檢署的調查結果，沒辦法答覆記者提問，然後只說「不好意思」，隨即掛上電話。

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