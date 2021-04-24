道光23年！日月潭又浮出「178年墓碑」　居民愣見外觀：恐未遷葬　

網搜小組／劉維榛報導

中部水庫蓄水量幾乎呈現「紅色警報」，其中日月潭水庫還勉強維持在28.8%水位量。粉專「日月潭一等高」指出，最近遊湖時，驚見有一塊道光二十三年的墓碑，當地居民透露，其實該墓碑在清明節就浮出了，從外觀保存完整來看，推測後代子孫未幫祖先撿骨遷葬。

▲須搭船才可抵達岸邊。（圖／日月潭一等高提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

繼《乾隆11年！日月潭乾到「275年前古蹟」浮出 他看碑文大驚：不敢動》後，粉專「日月潭一等高」又發現百年墓碑浮出水面，版主指出23日開船遊湖時，意外在日月潭河岸邊找到一塊清朝墓碑，「這是一個178年前的概念。」

照片可見，墓碑上刻著道光二十三年，如今重見天日，《日月潭一等高》解釋，長年埋在日月潭水底，估計要退水10米才能呼之欲出，意味著離上次浮出水面大概在30-40年。

▲當地人認為，底下可能還有骨骸。（圖／日月潭一等高提供）



底下網友紛紛驚呼，「這下面不知道還有沒有...」「這要等很久才能掃墓欸」、「清朝的墓，後代子孫應該也找不到了吧」、「能請家屬盡快遷葬，不然雨水一來不知道又要淹幾十年？對後代也不好」、「有墓碑，但是找不到棺材也沒用吧」、「終於看到太陽了」、「墓碑光亮，應該是子孫滿堂，後代幸福美滿」。

據《自由時報》報導，在地居民透露，該墓碑早在清明節就出現，但一般人徒步無法到達，因此沒引起關注，不過因為墓碑外觀保存完好，完全沒被敲破，研判後代子孫並未撿骨，不排除地下有骨骸，但至今已過百年之久，也可能早已風化腐朽。