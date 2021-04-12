合法吸大麻再飛杜拜　美硬漢慘淪階下囚！面臨最重3年刑慘了

▲彼得克拉克來自拉斯維加斯，依據當地法律，吸食大麻的行為並不違法。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國51歲男子彼得克拉克（Peter Clark）今年在家中合法吸食大麻，隨後飛往杜拜，但只待了1天就因身體不適就醫。只不過，事態發展隨即急轉直下，因杜拜實行毒品零容忍政策，院方透過驗尿檢驗發現他曾經吸食大麻後報警，而他也因此入獄3日，如今還被困在杜拜飯店之中，未來甚至可能面臨最重3年刑期。

綜合每日郵報等外媒報導，彼得克拉克是一名已退休的遊戲設計師，為了在新的領域闖出成績，他買了今年2月24日的機票，自拉斯維加斯飛往杜拜，參觀尋找合適的錄音棚，且在出發前幾天，他在家中合法吸食大麻。

沒想到，彼得克拉克在杜拜只待了短短1天，就因胰臟炎被送醫接受緊急治療，在整個治療過程中，院方同時進行尿液檢測。就在醫院人員發現他的尿液驗出大麻反應後，依法報警處理，他立刻被上銬逮捕送至警局，入獄3天，儘管他事後獲釋，但仍被強制要求待在飯店之中，等待杜拜當局最新裁決。

「我從來沒有想過，會因為在自己國家做的合法行為，（讓自己）被捕」，彼得克拉克坦言，他完全知曉杜拜對毒品零容忍政策，所以2月24日起就沒有購買或吸食大麻，「當我知道是因為體內驗出大麻反應才被起訴時，我相當震驚，因為我在美國是合法吸食大麻。」

彼得克拉克目前被列入「禁飛名單」，在杜拜當局裁決他是否要接受法庭審判之前，不能離開杜拜。

更多國際新聞

►吃一口花生餅乾…女演員過敏休克！癱瘓躺床8年 獲8.4億天價賠償

►女王喪夫也不退位！ 專家曝69年前「關鍵儀式」：她與上帝的約定

►「錯過最後一面」超內疚！哈利抵英奔喪 為了1關鍵先見查爾斯