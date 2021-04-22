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UFO猛撞太空站！NASA拍到「神秘光球」飆速飛過　直播畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

英國網友格雷哈姆（Graham）非常熱衷研究不明飛行物（UFO），某次觀看美國太空總署（NASA）直播時，竟看見一個神祕發光球體高速飛來，直接撞上國際太空站（ISS），還有另一個長條飛行物隱約閃過。他將上述發現製成影片，上傳至YouTube頻道，引爆各方熱議與揣測。

《每日星報》報導，太空人3月19日乘坐「聯盟號」（Soyuz）執行任務，搬遷太空梭停靠站點。幾秒鐘後，發光球體突然從遠處出現，呼嘯經過太空船，猛然擊中鏡頭後方的國際太空站，但立刻往回程方向彈去，飛行到一半卻突然改變方向，往左方飄移。

▲英國網友宣稱在NASA直播影片中看見謎樣球體與長條飛行物。（圖／翻攝自YouTube／Conspiracy Depot）

▲英國網友宣稱在NASA直播影片中看見謎樣球體。（圖／翻攝自YouTube／Conspiracy Depot）

▲英國網友宣稱在NASA直播影片中看見謎樣球體與長條飛行物。（圖／翻攝自YouTube／Conspiracy Depot）

格雷哈姆說，該物體呈現「完美球體形狀」，不論位在畫面上方或者飛入陰影，竟都維持相同亮度，「這是某種自體發光的表現嗎？」他也指出，此物體能夠自行改變飛行方向，「可能表明擁有智能控制」功能。

格雷哈姆回憶，當時眼睜睜看著球體撞上，嚇得差點跳起來，「我從未見過這種情況，也沒想到會發生這種事」。他發現，除了球體以外，畫面中央也突然快速閃過另一個長條飛行物，可能在「監視」國際太空站。

許多網友看了都非常震驚，他們指出，在地球上拍攝的神秘光球影片也多不勝數，並且紛紛留言，「那個雪茄形狀的東西很可能是一項工藝品」、「任何不走直線的物體絕對都是智能控制的」。但是，也有人認為，所謂的UFO可能只是恰巧飄過的太空垃圾。

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