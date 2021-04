UFO天空盤旋…底部還亮詭異光線！　五角大廈證實：影片是真的

▲形狀如金字塔的飛行物體,在驅逐艦上方徘徊,底部還不停發出亮光。(圖/翻攝自推特/@JeremyCorbell)



記者張方瑀/綜合報導

美國近來頻頻有空中遇到幽浮(UFO)的事件傳出,五角大廈15日證實,在2019年流出的「不明空中現象」(unidentified aerial phenomena)影片和照片都是真的,且都是透過海軍人員所拍攝,目前這些影像都已交給特別工作小組進行調查。

The Defense Department has confirmed that leaked photos and video of "unidentified aerial phenomena" taken in 2019 are indeed legitimate images of unexplained objects https://t.co/HfBFfZrVyF pic.twitter.com/hTIxboekcc