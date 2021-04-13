疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

▲美國民眾在疫情期間更常抬頭觀察星空，2020年UFO目擊通報案與去年相比激增約1000件，總數超過7200件。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，美國新冠肺炎爆發後，不明飛行物（UFO）目擊通報案件也跟著激增，可能是因為政府態度轉變，加上民眾有更多時間觀察夜空。根據民間組織「國家UFO報告中心」（NUFORC）數據，全國2020年通報數量增加約1000件，總數超過7200件；紐約州案例飆升至將近300件，與去年相比幾乎翻倍。

非營利組織「UFO互動網絡」紐約分部副主任德佩諾（Chris DePerno）表示，許多人因封鎖、禁足令必須待在家裡，多出不少閒暇時間，也有大批都市居民搬遷到郊外、鄉村地區躲避疫情，抬頭就能看見沒有光害汙染的夜空，「隨著新冠肺炎發生，越來越多人抬頭看」。TikTok多部爆紅影片與空中神秘閃爍微光有關，全國去年大約1/4通報案發生於3、4月，也就是禁令最嚴格的時候。

▲不明飛行物（UFO）話題向來引發人類好奇。（圖／CFP）



此外，五角大廈去年宣布召集全新專案小組，調查軍機觀察到的「不明空中飛行物現象」，並將3段相關事件影片解密公開。前總統川普去年簽署的2.3兆美元撥款法案中，其中一項條款要求國防部長、國家情報總監合作調查UFO報告並公諸大眾。

「國家UFO報告中心」主任達文波特（Peter Davenport）指出，目擊通報增加不代表現象發生頻率變高。他解釋，UFO指的是尚未被識別的空中現象，多數案件很快就會被證實是鳥類、蝙蝠、衛星、飛機或無人機引起；該機構審核的通報案件中，也僅少部分真的無法識別，即使去年接獲案件飆升，比例仍沒有改變。

例如，愛達荷州北部去年通報量激增，但那些「UFO」之後被證實是太空探索技術公司「SpaceX」發射的衛星。TikTok爆紅影片顯示，紐澤西上空出現「盤旋飛行物」，實際上卻是一艘固特異飛艇（Goodyear Blimp）。

達文波特表示，政府過去的態度似乎認定「像我這樣的人瘋了，但我們沒有」。他指出，當局如今「願意證實他們知道這些狀況，承認有人正在通報這些事件，對於許多UFO研究者而言，非常鼓舞人心」。

▲UFO研究者們自稱「不明飛行物學家」（ufologists），他們對於政府態度改變感到振奮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

75歲的斯特林費爾（Virginia Stringfellow）自稱曾被外星生物帶走，此後每月舉辦當地居民小型UFO聚會，但參加人數去年起逐漸上升，每次平均都有5人宣稱看見空中神祕物體，還有50多名外地人一直試圖加入。她也肯定五角大廈的公開和新聞報導，「人們開始不害怕發聲」。

一名65歲紐約州退休警員匿名透露，自己30年前某次巡邏結束後，看見塔科尼克州立公園大道（Taconic State Parkway）旁出現一個足球場大小的漂浮物。他認為，太多人因為擔心遭到嘲笑才不願通報，如果更多人願意站出來證實，全世界都會開始相信這是真的。

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